Erika Ender: la mente maestra detrás de “Despacito” que rompió el “techo de cristal” en la música

Erika Ender presenta un libro biográfico y una obra musical | Foto: AFP

Erika Ender, compositiora panameña ganadora de casi 400 premios internacionales, se encuentra en el marco de sus 35 años de carrera, en los que logró un éxito mundial como lo es “Despacito” y conoció mejor la música mexicana gracias a colaboraciones con artistas como Los Tigres del Norte, lo que la llevó a descubrir el regional mexicano.

Actualmente, la cantautora lanzó su libro autobiográfico “AprENDER el Éxito” y se estrenará una obra musical que haga un repaso de su vida, por lo que habló en exclusiva con Unotv.com sobre los retos de consolidarse en un gremio dominado por hombres y la trascendencia de la cultura hispana en el mundo.

La relación de Erika Ender con la música regional mexicana

La incursión de la creadora en los ritmos tradicionales de México representó un desafío artístico que asumió con absoluto respeto. Tras haber triunfado en el pop y el rock, decidió adentrarse en sonoridades desconocidas para ella como la banda sinaloense, la cumbia norteña y el pasito duranguense.

Ender explicó que comprender la identidad mexicana requirió una inmersión total en las sesiones de composición:

“Me tocó aprender y me encantó porque ahí estuve de cabeza en México, en las sesiones, estudiando cómo era la forma en que se expresaban”, detalló al recordar cómo agrupaciones de la talla de Los Tigres del Norte y Calibre 50 interpretaron sus letras.

La autora destacó la marcada identidad de la música mexicana, señalando que posee una riqueza rítmica singular que la distingue del resto de Latinoamérica. Asimismo, reconoció que abrirse paso en el regional mexicano implicó derribar barreras de género en un espacio históricamente masculino.

Erika Ender, romper el techo de cristal

Erika Ender ha tenido que “romper el techo de cristal” en diversos ámbitos, incluyendo en su participación dentro del género regional mexicano, según sus propias palabras.

“La música regional mexicana es muy de varones también componiendo. Somos muy pocas las mujeres que hemos roto ese techo”. Erika Ender

Sin embargo, reconoció que las puertas se abren poco a poco y que las mujeres compositoras ocupan cada vez más espacios dentro de la industria, incluso en puestos que históricamente “eran de hombres”.

“Siempre ha sido un mundo muy de hombres, el ser productor, ingeniero, compositor y los grandes maestros regularmente eran varones, pero México dio grandes glorias como Consuelo Velázquez“, reconoció.

Ender reconoció a Consuelo Velázquez por ser una pionera e inspirar a muchas jóvenes compositoras a lo largo de los años, aunque también confesó que eran pocas mujeres inmuscuidas en la industria cuando ella entró de lleno.

Sin embargo, Erika Ender celebró que, poco a poco se ve a más mujeres en la industria, permitiéndoles cumplir sus sueños y expresar su voz. En este sentido reconoció la importancia de la unión femenina en el gremio.

“Eso es clave, porque por años la mujer ha tenido una actitud equivocada. No quiero generalizar, pero hay casos donde hay una actitud equivocada de ‘Yo soy la abeja reina y no hay espacio para ti’. Cuando nos juntamos como una colmena para ayudarnos, hay una diferencia“, señaló.

Según sus palabras, la voz de la mujer está cada vez más fuerte, y las más experimentadas ayudan a facilitar los caminos, además de compartir sus testimonios para demostrar que es posible y evitar que las mujeres sigan siendo minoría en la industria.

Y remató: “La cuestión es simplemente que las oportunidades se den y que las mujeres sigan demostrando sus capacidades y brillando“.

¿Cómo ha vivido a raíz del éxito de “Despacito”?

Al cumplirse una década del fenómeno global de “Despacito“, la cantautora asimila aquel hito con profunda gratitud. Para ella, el impacto del sencillo no figuraba en ningún cálculo previo, transformándose en un punto de inflexión para toda la comunidad hispanohablante.

La compositora enfatizó que el tema funcionó como una llave definitiva en el mercado anglosajón.

“Siento que esta canción llegó con una misión muy importante, en un momento muy importante (…) para que esta canción pudiera realmente tumbar ese último ladrillo que estaba impidiendo que el español se escuchara en el mundo entero”. Erika Ender

Durante la entrevista con Uno TV, reconoció que, a casi 10 años del lanzamiento de “Despacito“, ve a la canción interpretada por Luis Fonsi y Daddy Yankee como una bendición.

Los consejos de vida de Erika Ender

Erika Ender concibe su trayectoria como un testimonio viviente antes que presentarse como una guía infalible. Sostiene que los tropiezos son necesarios para moldear el carácter y alcanzar las metas deseadas en cualquier ámbito profesional o personal.

En su visión de vida, el crecimiento interior es el verdadero motor: “El éxito para mí no se alcanza, se aprende. Igual que la felicidad, no se conquista, no se busca, para mí es una actitud y una opción”, puntualizó sobre la importancia de la resiliencia cotidiana.

Y agregó: “Tenemos esta errónea idea de que nosotros tenemos que alcanzar algo, ir detrás de algo. Vamos detrás de nuestros sueños, claro, pero nos tenemos que transformar para poder llegar a ellos. Los fracasos, para mí, son éxito aprendido; cuando uno sabe ver la lección positiva detrás de cada cosa que te pasa, cada experiencia tiene una lección“.

Erika Ender presenta su libro y una obra en su honor.

Bajo el título “AprENDER el éxito“, la autora presenta una obra autobiográfica concebida como un manual práctico estructurado en 21 lecciones. El texto busca alejar al lector de las falsas percepciones de fama que imperan en la actualidad.

La panameña subraya que el volumen nació de vivencias reales y no de la vanidad, pues pretende dar un poco de luz a aquellos que creen que no es posible alcanzar sus objetivos.

“Este libro no lo escribí como gurú, no lo escribí desde un pedestal, lo escribí desde la calle, desde el piso, desde los golpes” Erika Ender

Además, para conmemorar 35 años de carrera, la vida de la artista fue llevada al teatro bajo la dirección de Benjamin Cohen. El montaje teatral debutará en Panamá este 16 de noviembre, con la firme intención de trasladar la producción a los escenarios mexicanos próximamente.

La creadora define esta puesta en escena como un agradecimiento a su tierra natal y una invitación a la superación personal, llevando las lecciones de su camino musical directamente al corazón de la audiencia.

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