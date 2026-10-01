Tere Jiménez detalla avances en movilidad, seguridad, educación y salud 

El gobierno de Aguascalientes anunció nuevas vialidades y rutas, unidades ecológicas y paradas tecnificadas para modernizar el transporte público.

En entrevista exclusiva con Uno TV, la gobernadora Tere Jiménez detalló el proyecto.

“En total vamos a entregar 205 camiones, vamos a poner 130 paradas de camión que van a tener internet; Van a tener también la forma de saber en dónde y a qué hora llega el camión.”

Según la administración estatal, el sistema “Voy Voy” también incorporará tarjeta de prepago, una aplicación para consultar recorridos y unidades conectadas al centro de monitoreo de seguridad.

En esta materia, Jiménez atribuyó los resultados del estado a la prevención del delito.

“Hay meses donde no tenemos homicidios, nuestro sistema es la prevención del delito.”

Foto: Gobierno de Aguascalientes

El gobierno estatal señaló que estas condiciones han favorecido inversiones en los sectores automotriz, aeronáutico y de nuevas tecnologías.

Educación

En educación, la gobernadora afirmó que el inglés ya se imparte en 95% de las primarias y que 35% de los alumnos de escuelas públicas tiene acceso a francés.

“Que puedan competir con el mundo, el 95% de todas las escuelas primarias con el idioma inglés. el 35% de los niños en escuelas públicas ya tiene francés.”

Salud

En salud, la administración reportó ocho clínicas rurales, atención especializada para pacientes quemados y trasplantes de hígado, riñón y médula ósea en el Hospital Miguel Hidalgo.

El gobierno también informó sobre la adquisición de equipo para atender padecimientos cardiovasculares, neurológicos y cáncer.

“Que yo tenga la certeza de que puedo llevar a un familiar y que le van a salvar la vida.”

Futuros proyectos

Para 2027, la administración estatal proyecta el libramiento del Cuarto Anillo, nuevas escuelas y más tecnología para seguridad pública, además de continuar la modernización educativa y de salud.

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