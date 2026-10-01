Tere Jiménez detalla avances en movilidad, seguridad, educación y salud
El gobierno estatal señaló que estas condiciones han favorecido la llegada de inversiones en los sectores automotriz, aeronáutico y de nuevas tecnologías.
El gobierno de Aguascalientes anunció nuevas vialidades y rutas, unidades ecológicas y paradas tecnificadas para modernizar el transporte público.
En entrevista exclusiva con Uno TV, la gobernadora Tere Jiménez detalló el proyecto.
“En total vamos a entregar 205 camiones, vamos a poner 130 paradas de camión que van a tener internet; Van a tener también la forma de saber en dónde y a qué hora llega el camión.”
Según la administración estatal, el sistema “Voy Voy” también incorporará tarjeta de prepago, una aplicación para consultar recorridos y unidades conectadas al centro de monitoreo de seguridad.
En esta materia, Jiménez atribuyó los resultados del estado a la prevención del delito.
“Hay meses donde no tenemos homicidios, nuestro sistema es la prevención del delito.”
El gobierno estatal señaló que estas condiciones han favorecido inversiones en los sectores automotriz, aeronáutico y de nuevas tecnologías.
Educación
En educación, la gobernadora afirmó que el inglés ya se imparte en 95% de las primarias y que 35% de los alumnos de escuelas públicas tiene acceso a francés.
“Que puedan competir con el mundo, el 95% de todas las escuelas primarias con el idioma inglés. el 35% de los niños en escuelas públicas ya tiene francés.”
Salud
En salud, la administración reportó ocho clínicas rurales, atención especializada para pacientes quemados y trasplantes de hígado, riñón y médula ósea en el Hospital Miguel Hidalgo.
El gobierno también informó sobre la adquisición de equipo para atender padecimientos cardiovasculares, neurológicos y cáncer.
“Que yo tenga la certeza de que puedo llevar a un familiar y que le van a salvar la vida.”
Futuros proyectos
Para 2027, la administración estatal proyecta el libramiento del Cuarto Anillo, nuevas escuelas y más tecnología para seguridad pública, además de continuar la modernización educativa y de salud.
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