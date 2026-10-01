Lucha Villa habría sido hospitalizada por problemas respiratorios; esto se sabe sobre su salud

Lucha Villa enfrentaría problemas de salud. Foto: Cuartoscuro

Lucha Villa, una de las figuras más reconocidas de la música ranchera mexicana, recientemente habría enfrentado complicaciones de salud relacionadas con sus vías respiratorias.

De acuerdo con el periodista Emilio Morales, la intérprete habría sido hospitalizada durante un par de días en San Luis Potosí, donde reside. Hasta el momento, la información sobre su estado de salud no ha sido confirmada por su familia.

¿Qué problemas de salud tendría Lucha Villa?

Durante su participación en el programa “La Esquina de las Primicias”, Emilio Morales señaló que recibió información sobre los presuntos problemas respiratorios de la cantante.

“Me llegó la información hace un par de días de que no estaba bien de salud, que tenía problemas específicamente en las vías respiratorias. Que tenía problemas en los pulmones”, comentó el periodista.

Según su reporte, las complicaciones habrían llevado a Lucha Villa a permanecer hospitalizada durante un par de días.

Morales también indicó que la cantante ya habría regresado a su domicilio y que médicos acudirían constantemente para supervisar su evolución.

Sin embargo, hasta ahora no se han dado a conocer detalles sobre un posible diagnóstico, la gravedad de los problemas respiratorios o el tratamiento que habría recibido.

¿Qué le pasó a Lucha Villa en 1997?

La salud de Lucha Villa cambió en agosto de 1997, cuando se sometió a una liposucción en Monterrey, Nuevo León.

Al término del procedimiento, la cantante sufrió un paro cardíaco que provocó una falta de oxígeno en su cerebro. Como consecuencia, presentó una encefalopatía hipóxico-isquémica, una lesión cerebral que puede producirse cuando el cerebro no recibe suficiente oxígeno y flujo sanguíneo.

La intérprete permaneció en coma durante varios días y enfrentó secuelas neurológicas y motoras que afectaron su movilidad y su capacidad para comunicarse.

El episodio marcó el final de su carrera artística, desde entonces, la cantante se ha mantenido alejada de los escenarios y de la vida pública.

Aunque Emilio Morales recordó este antecedente al hablar de su estado de salud, no se ha confirmado que los presuntos problemas respiratorios actuales estén relacionados con las complicaciones que sufrió en 1997.

¿Quién es Lucha Villa y cuáles son sus canciones más conocidas?

Lucha Villa, cuyo nombre real es Luz Elena Ruiz Bejarano, nació el 30 de noviembre de 1936 en Camargo, Chihuahua. Es considerada una de las grandes intérpretes de la música ranchera y recibió el sobrenombre de “La Reina de los Palenques”.

A lo largo de su trayectoria, destacó por su potente voz y por interpretar canciones que se convirtieron en referentes de la música mexicana.

Entre sus temas más conocidos se encuentran:

“La media vuelta”

“No discutamos”

“Amanecí en tus brazos”

“Volver, volver”

“El último trago”

“Qué bonito amor”

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