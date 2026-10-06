¿Quién es Iván “N”, alias el “Tanque”? Presunto operador del CJNG, sancionado por EE. UU. y ligado a ataque a helicóptero del Ejército

Foto: @OHarfuch



Iván “N”, alias el “Tanque”, fue detenido el lunes 5 de octubre en Zapopan, Jalisco, durante un operativo de las autoridades federales. El hombre es identificado como presunto operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con actividades en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla, y es investigado por diversos delitos, entre ellos robo de hidrocarburos, homicidio, extorsión y tráfico de drogas. También se le vincula con el ataque contra un helicóptero militar ocurrido en Jalisco en 2015.

Mejorar cada día la seguridad y garantizar la tranquilidad de las familias de México es la prioridad de la Presidenta @Claudiashein . Con inteligencia, investigación y coordinación, seguimos actuando contra las estructuras criminales que generan violencia.

El 5 de octubre, en… pic.twitter.com/bvzeZkeqVI — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 6, 2026

El nombre de Iván Cazarín Molina aparece además en registros de autoridades de Estados Unidos. El Departamento del Tesoro lo sancionó en septiembre de 2024 y lo identificó como un integrante de alto nivel del CJNG, relacionado con una estructura dedicada al robo, almacenamiento y comercialización ilegal de combustible. La autoridad estadounidense señaló que reportaba directamente a Nemesio Oseguera Cervantes, el “Mencho”.

Foto: OFAC.

¿Quién es Iván “N”, alias el “Tanque”?

De acuerdo con los registros de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés), Iván Cazarín Molina nació el 15 de octubre de 1984 en Veracruz, México. La dependencia también lo identifica con el alias “Víctor Hugo Delgado Rentería” y como el “Tanque”.

Su nombre ya había aparecido en investigaciones de autoridades mexicanas antes de la sanción estadounidense. En noviembre de 2015, la entonces Policía Federal informó sobre su detención en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, y lo señaló como uno de los principales operadores del CJNG. En ese momento fue relacionado con el ataque contra un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana ocurrido el 1 de mayo de 2015 en el municipio de Villa Purificación, Jalisco.

Tras aquella captura, la entonces PGR informó que Cazarín Molina fue consignado ante un juzgado federal y que se ejerció acción penal en su contra; sin embargo, se desconoce cuándo salió de prisión ni el motivo jurídico de su liberación.

¿Por qué le dicen el “Tanque”?

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos explicó que el alias el “Tanque” hace referencia a los tanques utilizados para almacenar combustible y no por una característica física.

Según OFAC, Iván “N” habría desarrollado una estructura para extraer combustible mediante tomas ilícitas en ductos de Pemex y almacenarlo en instalaciones ubicadas cerca de Veracruz, en depósitos con capacidad para millones de litros. Posteriormente, el combustible era comercializado mediante una red de empresas y estaciones de servicio.

La autoridad estadounidense señaló que esta actividad generaba decenas de millones de dólares al año para el “Tanque” y el CJNG. También indicó que parte del combustible era vendido a terceros en México y posteriormente comercializado en Estados Unidos, principalmente en Texas.

¿De qué delitos se le acusa en México?

Tras su detención en Zapopan, autoridades federales identificaron a Iván “N” como presunto operador regional del CJNG y señalaron que mantenía actividades en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla.

Las investigaciones lo relacionan con diversos delitos, entre ellos:

Robo de hidrocarburos

Tráfico de drogas

Homicidio

Extorsión

Privación ilegal de la libertad

Lavado de dinero

Tráfico de armas

Robo de vehículos y mercancías

Las autoridades también lo vinculan con el ataque contra un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana ocurrido el 1 de mayo de 2015 en Villa Purificación, Jalisco, durante la denominada Operación Jalisco.

En ese hecho murieron ocho elementos del Ejército y un integrante de la entonces Policía Federal. En noviembre de 2015, la Policía Federal señaló a Cazarín Molina como presunto responsable intelectual y material del ataque.

¿Qué sanciones recibió de Estados Unidos?

El 10 de septiembre de 2024, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a Iván “N” en su Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN).

Ese día, Estados Unidos sancionó a nueve ciudadanos mexicanos y 26 empresas establecidas en México vinculadas con una red de robo de combustible que, según el Tesoro, generaba recursos para el CJNG.

Today, @USTreasury’s Office of Foreign Assets Control sanctioned 9 Mexican nationals and 26 Mexico-based entities linked to a fuel theft network that generates tens of millions of dollars benefiting Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). https://t.co/5IjEZPgXzJ — Treasury Department (@USTreasury) September 10, 2024

OFAC lo señaló por estar involucrado principalmente en el robo de combustible, pero también lo relacionó con tráfico de drogas, extorsión y homicidio. La dependencia sostuvo que utilizaba tomas ilícitas en ductos de Pemex, almacenamiento de combustible y una red de empresas para su comercialización.

Empresas vinculadas por autoridades estadounidenses

OFAC identificó 13 empresas que, de acuerdo con su investigación, estaban controladas, dirigidas o actuaban directa o indirectamente para Iván “N”

Biocombustibles El Jícaro, S.A. de C.V.

Dos Océanos Paso del Toro, S.A. de C.V.

Etanofuel, S.A. de C.V.

Rapicombustibles de Veracruz, S.A. de C.V.

Magnocombustibles de Veracruz, S.A. de C.V.

Ahorrocombustibles de Veracruz, S.A. de C.V.

Econocombustibles de Veracruz, S.A. de C.V.

Carburantes Dos Océanos, S.A. de C.V.

Dos Océanos Combustibles y Carburantes, S.A. de C.V.

Combustibles Evolutivos y Alternativos Dos Océanos, S.A. de C.V.

Suministros Combustibles Océanos, S.A. de C.V.

Traver Permisionarios, S.A. de C.V.

Máquinas EDJA, S.A. de C.V.

Foto: OFAC.

Las primeras 11 eran empresas dedicadas a la venta de combustible con sede en Veracruz, mientras que Traver Permisionarios estaba relacionada con el transporte de materiales peligrosos y Máquinas EDJA con el sector de la construcción.

OFAC sostuvo que estas compañías apoyaban las actividades ilícitas de combustible atribuidas al “Tanque”.

¿Cómo ha operado dentro de la estructura del CJNG?

De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Iván “N” ocupaba una posición de alto nivel dentro del CJNG y reportaba directamente a Nemesio Oseguera Cervantes, “Mencho”. OFAC señaló que participó en el crecimiento y consolidación de la organización y que sus operaciones se concentraban principalmente en Jalisco y Veracruz.

Su actividad dentro de la organización, según la investigación estadounidense, se concentró en una fuente de ingresos distinta al tráfico de drogas: el robo de hidrocarburos.

El esquema descrito por OFAC consistía en obtener combustible mediante tomas ilícitas en ductos de Pemex, almacenarlo en depósitos de gran capacidad y posteriormente distribuirlo mediante una red empresarial.

Para ejecutar las operaciones, familiares y asociados aparecían como representantes o funcionarios de compañías relacionadas con la venta de combustible.

Entre las personas identificadas por OFAC se encuentran:

Jahir Cazarín Ramos , sobrino de Iván “N”, quien habría actuado como representante o funcionario de empresas relacionadas con el combustible

, sobrino de Iván “N”, quien habría actuado como representante o funcionario de empresas relacionadas con el combustible José Saúl Rodríguez Hernández , señalado por la dependencia estadounidense como representante de varias compañías de ese sector

, señalado por la dependencia estadounidense como representante de varias compañías de ese sector Gerardo Alvarado Castillo , identificado como un asociado de Iván “N” que habría actuado como representante de una empresa de transporte de materiales peligrosos

, identificado como un asociado de Iván “N” que habría actuado como representante de una empresa de transporte de materiales peligrosos Brandon Ernesto Herrera Medina

Santos Aldair Estrada Medina

Patricia Rivera García

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