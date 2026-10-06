Green Card sin salir de EE. UU.: la demanda que busca salvarla

El ajuste de estatus permite tramitar la Green Card sin salir de EE.UU. Foto Envato

Sindicatos, profesores universitarios y seis inmigrantes demandaron al gobierno federal el pasado 5 de octubre de 2026 para frenar dos cambios que complican obtener la Green Card sin salir de EE. UU.

La demanda pide a un tribunal de Boston anular las reglas que el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) adoptó en mayo y agosto, que afectan a quienes tramitan la residencia desde dentro del país, según el American Immigration Council, una de las organizaciones que llevan el caso.

Ese trámite, conocido como ajuste de estatus, permite a una persona con una petición familiar o de empleo convertirse en residente permanente sin viajar a un consulado en su país de origen. Es la vía más usada, pues por ella pasó cerca del 57% de quienes recibieron la residencia en el año fiscal 2024, de acuerdo con el texto de la demanda.

El caso apenas comienza y el juez no ha tomado ninguna decisión. Las dos políticas siguen vigentes mientras tanto, de modo que quien tiene una solicitud en trámite, o piensa presentarla, enfrenta las mismas reglas que motivaron la demanda.

¿Qué cambió USCIS para quienes tramitan la residencia dentro del país?

El primer cambio llegó el 21 de mayo de 2026 con un memorando de USCIS que define el ajuste de estatus como un beneficio extraordinario, que el oficial puede conceder o negar según su criterio. Los demandantes sostienen que, con esa instrucción, pedir la residencia desde dentro del país cuenta como un punto en contra que solo se compensa con méritos fuera de lo común.

El segundo cambio es del 5 de agosto y toca las pruebas que acompañan cualquier solicitud. Según la demanda y los análisis de abogados de inmigración, las dos medidas juntas dejan este panorama para los solicitantes.

Cumplir los requisitos no basta. El oficial también evalúa si la persona merece una decisión favorable

El oficial también evalúa si la persona merece una decisión favorable El historial migratorio pesa más. Haber trabajado sin permiso o haberse quedado más tiempo del autorizado cuenta en contra

Haber trabajado sin permiso o haberse quedado más tiempo del autorizado cuenta en contra La solicitud puede negarse de inmediato si llega incompleta o no demuestra que la persona califica

si llega incompleta o no demuestra que la persona califica Las reglas alcanzan a casos en trámite, incluidos los presentados antes de mayo

Algunos grupos quedan fuera del memorando de mayo, entre ellos las personas con asilo o refugio, los casos bajo la ley de ajuste cubano y los menores con estatus especial de joven inmigrante, de acuerdo con un análisis de CLINIC, una red de servicios legales de inmigración.

🚨USCIS anuncia nuevas reglas para obtener la Green Card dentro de Estados Unidos 🚨



Ahora el ajuste de estatus deberá hacerse desde afuera del país, mediante un proceso consular, salvo en “circunstancias extraordinarias”…



Por ahora queda esperar un reglamento final para ver… pic.twitter.com/o5jtdVAe4n — Andy Almarza (@Andy_Almarza) May 22, 2026

¿Por qué una solicitud puede negarse sin pedir más pruebas?

USCIS solía enviar una carta para pedir los documentos faltantes antes de rechazar un caso, lo que daba al solicitante una segunda oportunidad. Desde agosto, el manual de políticas de la agencia establece que el oficial tiene discreción para negar la solicitud sin enviar antes esa carta ni un aviso previo, cuando el expediente no demuestra que la persona califica.

En la práctica, un documento olvidado o una prueba débil puede terminar en un rechazo directo, con la pérdida de la tarifa pagada y la necesidad de empezar de nuevo. El riesgo es mayor para quien presentó su caso hace años, bajo reglas distintas, y lo ve evaluado con los criterios actuales.

¿Qué deben cuidar los solicitantes mientras el caso avanza?

La demanda no detiene ningún trámite ni protege por sí misma a quien tiene una solicitud pendiente. Hasta que el tribunal se pronuncie, lo más útil es reducir al mínimo las razones por las que un oficial podría negar el caso.

Entregar la solicitud completa desde el primer día. Conviene revisar que cada documento exigido esté incluido, traducido y legible

Conviene revisar que cada documento exigido esté incluido, traducido y legible Usar la versión vigente de los formularios. USCIS estrenó en septiembre nuevos formularios para pedir la Green Card y puede rechazar las páginas de una edición anterior

USCIS estrenó en septiembre nuevos formularios para pedir la Green Card y puede rechazar las páginas de una edición anterior Documentar los méritos del caso. Lazos familiares, años de residencia, historial de impuestos y trabajo ayudan a mostrar por qué la persona merece una decisión favorable

Lazos familiares, años de residencia, historial de impuestos y trabajo ayudan a mostrar por qué la persona merece una decisión favorable Responder cualquier carta dentro del plazo. El oficial puede fijar un tiempo menor al máximo de 12 semanas

El oficial puede fijar un tiempo menor al máximo de 12 semanas No salir del país sin asesoría. Quien acumuló más de 180 días sin estatus no puede volver en 3 años, y quien acumuló un año o más, en 10

Ese último punto alcanza también a quien viaja con un permiso de viaje anticipado, que desde el 13 de agosto de 2026 cuenta como una salida para efectos de ese castigo. Un rechazo cuesta dinero además de tiempo, porque la solicitud de Green Card supera los mil 300 dólares y la tarifa no se reembolsa. Una consulta con un abogado antes de presentar el caso sale más barata que repetir el trámite, sobre todo cuando también entra en juego la revisión de las finanzas del familiar que patrocina.

¿Quiénes presentaron la demanda y qué piden?

Entre los demandantes están la Asociación Estadounidense de Profesores Universitarios, con sus capítulos de Harvard y de Boston University, el sindicato SEIU, la organización Americans for Immigrant Justice y seis inmigrantes con casos familiares o de empleo. Piden que el tribunal bloquee y anule las dos políticas, y que USCIS resuelva las solicitudes conforme a los criterios legales que ya existían.

Las historias personales muestran a quién alcanzan los cambios. Una mexicana que llegó con 1 año de edad, tiene DACA y está casada con un ciudadano relata que el oficial le preguntó en su entrevista por qué pidió la residencia dentro del país. Otra demandante, salvadoreña con TPS desde 2001, recibió un rechazo en septiembre aunque USCIS reconoció que cumplía los requisitos, mientras que una tercera, madre de tres hijos ciudadanos tras 26 años en el país, teme tener que dejarlos para tramitar en un consulado.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.