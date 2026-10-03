Profeco analiza pantalones de mezclilla para mujer: estos modelos presentaron problemas

Pantalones de mezclilla son analizados Foto: Pexels

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó los resultados del análisis realizado a diferentes pantalones de mezclilla para dama disponibles en México.

Esto con la finalidad de conocer la calidad, resistencia y durabilidad de las prendas, por lo que el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor analizó 23 modelos de siete marcas, y aquí te contamos qué resultados obtuvieron.

Análisis de Profeco

Los pantalones se sometieron a pruebas para revisar su información comercial, acabados, talla, composición de fibras, cambios después del lavado, deformaciones y pérdida de color.

Uno de los aspectos más importantes fue la resistencia de la mezclilla a la abrasión, los jalones y el rasgado, mientras que en modelos elásticos se comprobó su capacidad para estirarse y recuperar su forma original.

En la mayoría de las marcas, los resultados fueron positivos, recibiendo calificaciones de Excelente en acabados, mientras que en durabilidad recibieron evaluaciones entre Muy bueno y Excelente.

Los pantalones que presentaron irregularidades

En los análisis también hubo algunos modelos que presentaron irregularidades, como en los que afirman ser 100% algodón, pues Silver Plate D9110 no cumple con esto y el análisis encontró 92.68% algodón y 7.32% poliéster.

También mencionar que el Weekend WKM26323-03 terminó siendo una talla menor a la que indicaba la etiqueta, mientras que OGGI Atraction indigo mostró decoloración después del lavado.

Otros pantalones que presentaron problemas fueron los Cimarron Jeans 5394 y George G026AB0308006, los cuales también presentaban una talla menor a la que se indicaba.

Por último, Profeco recomendó dar un mantenimiento adecuado a los pantalones de mezclilla para alargar su vida útil, con esto se puede reducir el impacto ambiental, además de reutilizarla para dar brillo a zapatos, elaborar otras prendas o para hacer limpieza.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento