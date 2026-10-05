NeuroTips: ¿tu hijo te saca de tus casillas? Lo que se activa en ti

Hay reacciones que parecen demasiado grandes para lo que acaba de pasar. Un niño tira un vaso de agua y el adulto responde como si hubiera ocurrido algo mucho más grave. Para Sofía Díaz Pizarro, neurocoach y autora de “¿Repetir o Reescribir?“, cuando esto ocurre hay algo importante que observar, quizá la reacción no se trata realmente del vaso.

Sofía propone comenzar con el ABC de las emociones, una herramienta que ayuda a entender qué ocurre antes de corregir.

El primer paso es describir la situación sin juzgarla: el niño derramó algo, olvidó una tarea o contestó de mala manera y la reacción del adulto fue mucho más intensa de lo que parecía requerir el momento.

No se trata de decir “soy un mal padre” o “soy una mala madre”. Se trata de reconocer que la reacción fue más grande que el hecho.

¿Por qué mi hijo puede activar algo en mí?

De acuerdo con Sofía, cuando un hijo “saca de sus casillas” a mamá o papá, en ocasiones no está mostrando un problema suyo, sino activando algo en el adulto.

Los hijos pueden despertar recuerdos y emociones relacionados con la propia infancia: momentos en los que una persona no se sintió escuchada, recibió regaños muy fuertes o aprendió que determinadas emociones no eran bienvenidas.

Por eso, algunas personas terminan utilizando con sus hijos el mismo tono que alguna vez juraron no repetir.

La investigación también ha encontrado una relación entre las experiencias adversas de los padres durante su infancia y la forma en que responden ante determinadas situaciones con sus hijos.

Un estudio realizado con padres primerizos y futuros padres encontró que quienes reportaron más experiencias de maltrato durante su infancia presentaron mayores dificultades para moderar su respuesta física ante el llanto de un bebé.

Otro trabajo ha señalado que las dificultades de regulación emocional de los padres pueden explicar parte de la relación entre las experiencias adversas de su infancia y la regulación emocional de sus propios hijos.

Esto no significa que una persona esté condenada a repetir lo que vivió. La regulación emocional también puede trabajarse.

¿Qué puedo hacer cuando esto me pasa?

El primer paso es reconocerlo sin culpa, si después de una reacción piensas “esto fue demasiado para lo que ocurrió”, puedes detenerte y preguntarte:

“¿Esto tiene que ver con lo que acaba de pasar o hay algo más viejo que se está activando?”

Esa pausa permite separar lo que está ocurriendo en el presente de aquello que pertenece a la propia historia.

La capacidad de los padres para reflexionar sobre sus propias emociones y sobre lo que puede estar sintiendo su hijo también ha sido estudiada como un elemento importante en la relación entre padres e hijos.

Para Sofía, además, existe otra posibilidad: que mientras acompañamos a nuestros hijos en su crecimiento también podamos trabajar aspectos de nuestra propia infancia.

A esto le llama re-parenting: atender esas partes de nosotros que quedaron pendientes mientras aprendemos a acompañar a nuestros hijos de una manera diferente.

No se trata de ser un padre o una madre perfecta. Se trata de darse cuenta, hacer una pausa y decidir si queremos repetir un patrón o reescribirlo.

Como recuerda Sofía en sus NeuroTips: “No regañes ni castigues, enseña”.

La serie de berrinches de NeuroTips

Este NeuroTip cierra la serie dedicada a los berrinches. Si quieres revisar los anteriores, aquí puedes encontrarlos:

Ejercicio para manejar el berrinche de un niño, sin perder la paciencia. Una pausa, una respiración y una frase para acompañar sin gritos ni castigos.

Una pausa, una respiración y una frase para acompañar sin gritos ni castigos. Le arrebaté el celular y me hizo berrinche en el restaurante. Qué hacer cuando quitar la pantalla desata un berrinche y cómo utilizar el ABC de las emociones.

Qué hacer cuando quitar la pantalla desata un berrinche y cómo utilizar el ABC de las emociones. El berrinche en público: lo que pasa en ti, mamá. Por qué las miradas de otras personas y nuestra propia historia pueden hacer que perdamos el control.

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