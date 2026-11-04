No tires las flores de cempasúchil después de Día de Muertos: abren centros de acopio en CDMX

¿Qué hacer con las flores de cempasúchil que ya no uses? | Foto: Cuartoscuro

La producción de flor de cémpasuchil en la Ciudad de México (CDMX) fue de 10 millones de plantas en 2026, es decir, una cifra 53.8% superior a la registrada el año pasado, según el gobierno capitalino; sin embargo, después de Día de Muertos, llega el momento de deshacerse de las características flores anaranjadas.

Expertos universitarios explican que no se debe tirar a la basura los remanentes de flor de cempasúchil usados para la ofrenda, por lo que las autoridades de la CDMX abrieron centros de acopio e invitaron a estar al pendientes de futuros mercados de trueque para darles un mejor uso.

¡No tires las flores de cempasúchil tras Día de Muertos!

Las flores de cempasúchil no se deben desechar junto con los residuos comunes, debido a que se impide su aprovechamiento natural al mezclarse con plásticos u otros desechos, según el centro El Gran Atrio de Puebla.

Además, la empresa comprometida con el medio ambiente alertó que pueden generar gases contaminantes si se les desecha con el resto de la basura.

“Cuando las flores de cempasúchil se desechan junto con los residuos comunes, acaban en rellenos sanitarios donde generan gases contaminantes al descomponerse sin oxígeno”. El Gran Atrio

FOTO: Cuartoscuro

¿Qué hacer con las flores de cempasúchil después del Día de Muertos?

El Programa Universitario de Estudios Interdisciplinarios del Suelo (PUEIS) ofreció tres alternativas de uso responsable de las flores de cempasúchil tras su uso durante el Día de Muertos:

Úsalo como acolchado | Corta las hojas, tallos y flores y distribúyelos sobre la tierra para ayudar a conservar la humedad y devolverle materia orgánica al suelo. Compostéalo | Puedes quitarle los pétalos y trocear los tallos e integrarlo a tu composta. Siembra sus semillas | Es posible recolectar las semillas de las flores ya secas y sembrarlas para obtener nuevas flores.

Fuente: PUEIS

“Al incorporar el cempasúchil al suelo, permites que su fin sea un nuevo comienzo“, de acuerdo con el PUEIS.

¡Abren centros de acopio para flores en la CDMX!

La Secretaría del Medio Ambiente (Semar) de la Ciudad de México ofrece la opción de llevar las flores de cempasúchil restantes del Día de Muertos a los Centros de Cultura Ambiental (CCA).

“¿No sabes qué hacer con tu cempasúchil? No lo tires, llévalo a los Centros de Cultura Ambiental o a las siguientes ediciones del Mercado de Trueque”. Semar

¿No sabes qué hacer con tu cempasúchil? No lo tires, llévalo a los Centros de Cultura Ambiental o a las siguientes ediciones del Mercado de Trueque.



Consulta las fechas y horarios. pic.twitter.com/1vp0bL10uR — Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) November 3, 2026

Los CCA están abiertos desde el 3 de noviembre y permanecerán durante todo el mes de 10:00 a 16:00 horas en las siguientes locaciones:

Acuexomatl

Chapultepec

Ecoguardas

Yautlica

Por otro lado, se ofrece la opción de llevar las flores a las siguientes ediciones del Mercado del Trueque, en un horario de 08:00 a 13:00 horas, en estas locaciones:

8 de noviembre | Bosque San Juan de Aragón

22 de noviembre | El Reloj del Sol

Esto permitirá recuperar macetas de plástico, hacer composta y recolectar semillas.

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