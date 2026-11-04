Flying Tiger Copenhagen llega a Plaza Carso: el diseño danés que apuesta por la creatividad en productos cotidianos

Flying Tiger Copenhagen llega a México Foto: Uno TV

Los productos de uso cotidiano no solo tienen que ser útiles, también pueden aprovechar la creatividad y la diversión en su diseño, esta es una de las propuestas de Flying Tiger Copenhagen, marca de origen danés que llegó a México.

Durante la apertura de su primera tienda en territorio mexicano, ubicada en Plaza Carso, directivos de la compañía explicaron qué caracteriza al diseño danés, mientras nos dieron un recorrido por el lugar.

¿Qué caracteriza al diseño danés?

Desde que entras a la tienda, el color se hace presente y múltiples productos para distintas funciones aparecen en los estantes, pues hay desde tazas y vasos hasta toallas y agendas, todos con diseños que buscan sorprender a los visitantes.

Para Jens Aarup, CEO global de Flying Tiger Copenhagen, la principal característica del diseño danés es “la simplicidad, pero también un momento de sorpresa”.

Esto se puede observar en algunos de los artículos que se encuentran en la tienda, como libretas con peluche, figuras de animales antiestrés, platos y termos navideños, e incluso un futbolito, productos que combinan su utilidad con diseños llamativos.

“Somos de Dinamarca. Diseñamos todos nuestros productos nosotros mismos”, explicó el directivo, quien también destacó la importancia de la responsabilidad ambiental para la marca: “Al ser una marca escandinava, una marca danesa, creo que la gente espera que hagamos lo correcto por el medio ambiente”, mencionó.

La apuesta por México

Esta tienda, según Jacobo Jarquín, directivo de la compañía en México, cumple con el término común de “bueno, bonito y barato”, por lo que consideran que su propuesta puede conectar con el mercado mexicano.

Además, la llegada de Flying Tiger Copenhagen al país representa el inicio de un plan de expansión que contempla alcanzar 100 sucursales durante los próximos cinco años.

Con esta propuesta, la marca busca llevar el diseño danés a más personas en México, apostando por productos cotidianos que no solo cumplan con una función, sino que también incorporen creatividad y diversión.

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