Amenaza de bomba obliga a desviar avión de Tel Aviv a Viena hacia Bulgaria

Amenaza de bomba aterriza de emergencia en Bulgaria. Foto: Getty

Un avión de Austrian Airlines que cubría la ruta de Tel Aviv, Israel, a Viena, Austria, realizó un aterrizaje de emergencia en Sofía, capital de Bulgaria, el domingo 18 de octubre, tras recibir una amenaza de bomba cuando se aproximaba al espacio aéreo de Rumanía.

El Ministerio de Transporte de Bulgaria informó que la aeronave aterrizó en Sofía y que los pasajeros fueron evacuados después de la maniobra de emergencia.

Como parte de los protocolos de seguridad, la fuerza aérea búlgara desplegó un caza MiG-29 para escoltar al avión de pasajeros, un Airbus A320.

Foto: Ministerio de Transporte de Bulgaria

Avión transportaba a 51 pasajeros y seis tripulantes

Austrian Airlines informó a la agencia AFP que a bordo viajaban 51 pasajeros y seis integrantes de la tripulación, para un total de 57 personas.

La aerolínea señaló que los pasajeros serían reubicados en vuelos alternativos una vez concluida la inspección de seguridad de la aeronave.

De acuerdo con los datos de la plataforma Flightradar24, el avión ingresó al espacio aéreo rumano cerca de las 21:10 horas locales, antes de cambiar de dirección hacia el sur y regresar a Bulgaria, donde aterrizó.

Por su parte, los registros de ADS-B Exchange mostraron que la aeronave transmitía el código squawk 7700, una señal utilizada para indicar una emergencia general, aproximadamente en ese mismo momento.

Foto: flightaware

Autoridades investigan la amenaza de bomba

Las autoridades búlgaras iniciaron una investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar las circunstancias de la amenaza.

Hasta la información difundida por las autoridades y la aerolínea, no se habían detallado públicamente los resultados de la inspección de seguridad ni el origen de la advertencia.

Otro incidente aéreo involucró a un vuelo con destino a Tel Aviv

El incidente ocurrió semanas después de otro episodio relacionado con un vuelo hacia Tel Aviv. A finales de septiembre, el copiloto de una aeronave de la aerolínea flydubai, que viajaba desde Dubái, presuntamente atacó al capitán y habría planeado estrellar el avión.

Según los reportes, el hombre fue detenido con ayuda de pasajeros y miembros de la tripulación.

Ambos episodios ocurrieron en vuelos relacionados con Tel Aviv, aunque las autoridades no han señalado que exista una conexión entre los dos casos.

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