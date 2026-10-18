Gala Montes responde a su mamá tras difusión de fotos donde aparece fumando de niña: “A las pruebas me remito”

Gala Montes habla de sus fotos. Foto: AFP

La actriz Gala Montes volvió a protagonizar las tendencias por su relación con su mamá, Crista Montes, luego de que se difundieran fotografías de su infancia en las que aparece junto a su hermana y su madre, aparentemente fumando de una pipa de agua.

Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales el domingo 18 de octubre y provocaron nuevas críticas hacia Crista, además de reacciones de usuarios que cuestionaron las declaraciones que ambas han hecho sobre su relación familiar.

Difunden fotos de Gala Montes fumando durante su infancia

Las fotografías fueron compartidas en X por una cuenta identificada como “Brote Psicótico Galoca”. En una de ellas, Gala Montes aparece expulsando humo por la boca; en otra se encuentra junto a su hermana Beba, quien también parece utilizar una pipa de agua.

Me encontré estas joyitas navegando por internet

El premio para la mamá de año es para doña pelos de maruchan.

La doñita decía no meter hombres a la casa pero si ponía a fumar a sus hijas siendo menores de edad,cuántos años creen que tuviera gala? @dimeperra @alepindter22_ pic.twitter.com/RZ8RZwwfqJ — Brote Psicotico Galoca (@BrotePsicotico4) October 18, 2026

En una tercera imagen aparece Crista Montes acompañada de un hombre, mientras fuma lo que aparentemente sería una hookah.

Las publicaciones no especifican cuándo fueron tomadas las fotografías ni la edad exacta que tenían las hermanas en ese momento.

Sin embargo, las imágenes reavivaron las críticas hacia su madre y la discusión sobre las condiciones en las que habrían vivido durante su infancia.

La cuenta que difundió el material cuestionó las declaraciones previas de Crista sobre las reglas que supuestamente mantenía en su casa y la crianza de sus hijas.

¿Qué dijo Gala Montes sobre las fotos?

Gala Montes retomó las fotografías en su cuenta de X y respondió a los comentarios que, según explicó, su madre habría hecho durante una transmisión en vivo sobre su apariencia física y el consumo de sustancias.

“Ya vieron su live donde critica mi físico y dice que con ella yo NO consumía nada? A las pruebas me remito”, escribió la actriz.

Ya vieron su live donde critica mi físico y dice que con ella yo NO consumía nada?



A las pruebas me remito: https://t.co/o6S3LUiBKA — lahijadenadie (@GalaMontes2) October 18, 2026

Con este mensaje, la intérprete hizo referencia a las imágenes que comenzaron a circular en internet y volvió a exhibir públicamente sus diferencias con Crista Montes.

Hasta el momento, las fotografías no permiten establecer por sí solas qué sustancia aparece en las imágenes ni las circunstancias en las que fueron tomadas.

¿Por qué están distanciadas Gala Montes y su mamá?

La relación entre Gala y Crista Montes se hizo pública en 2024, cuando ambas comenzaron a hablar de sus diferencias personales, económicas y laborales.

Durante ese periodo, Gala acusó a su madre de presuntos malos tratos y explotación laboral durante su infancia y adolescencia. También señaló que existían problemas relacionados con el dinero que había ganado como actriz.

Crista, quien durante años fue su representante, también ofreció entrevistas en las que dio su versión de los hechos y habló sobre el distanciamiento con su hija.

En días recientes, la controversia volvió a crecer después de que Gala compartiera una fotografía de su infancia acompañada de un mensaje manuscrito que atribuyó a su madre.

La actriz explicó que el recuerdo le provocaba dolor ante las críticas que recibe actualmente sobre su apariencia física.

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