Falsas llamadas de tu jefe: alertan por estafas que buscan robar dinero e información

Alertan por estafa de suplantación. Foto: Pexels

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) alertó este 18 de octubre de 2026 sobre fraudes por suplantación de identidad en los que ciberdelincuentes se hacen pasar por jefes, directivos, proveedores o socios comerciales para conseguir transferencias bancarias, información confidencial y acceso a sistemas empresariales.

De acuerdo con el comunicado 386 de la dependencia, los responsables utilizan técnicas de ingeniería social y herramientas de inteligencia artificial (IA) para imitar voces e imágenes de personas conocidas mediante llamadas y videollamadas falsas. Con estos recursos buscan generar confianza y conseguir que los trabajadores realicen operaciones financieras o compartan datos de acceso.

La SSPC, a través de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, difundió una serie de recomendaciones para prevenir estos engaños en empresas y organizaciones.

¿Cómo operan las estafas con inteligencia artificial?

Los ciberdelincuentes recurren a la suplantación de identidad para hacerse pasar por personas que ocupan cargos de autoridad o mantienen una relación comercial con la víctima. De esta manera, buscan que sus solicitudes parezcan legítimas y que los trabajadores actúen sin verificar su autenticidad.

Entre las principales tácticas identificadas por la SSPC se encuentran:

Solicitudes urgentes de transferencias: piden realizar pagos extraordinarios o enviar dinero de inmediato

piden realizar pagos extraordinarios o enviar dinero de inmediato Facturas, anticipos y servicios: exigen liquidar pagos bajo presión

exigen liquidar pagos bajo presión Cambios de cuentas bancarias: solicitan modificar los datos registrados de un proveedor

solicitan modificar los datos registrados de un proveedor Robo de información confidencial: piden documentos, datos internos o credenciales de acceso

piden documentos, datos internos o credenciales de acceso Llamadas y videollamadas falsas: utilizan voces o imágenes generadas con inteligencia artificial para imitar a directivos, compañeros o socios comerciales

Estas acciones pueden comprometer los recursos financieros y la información de las organizaciones. Por ello, la dependencia recomienda no dar por auténtica una petición sólo porque provenga de un contacto conocido o de una persona que afirme tener autoridad dentro de la empresa.

¿Cómo evitar fraudes por suplantación de identidad?

La SSPC recomienda comprobar la autenticidad de cada solicitud antes de realizar transferencias, modificar datos bancarios o proporcionar información sensible.

Entre las medidas preventivas se encuentran:

Verificar las solicitudes por otro canal: contactar directamente al supuesto solicitante mediante un número telefónico o medio de comunicación previamente conocido

contactar directamente al supuesto solicitante mediante un número telefónico o medio de comunicación previamente conocido No omitir los procedimientos internos: una petición urgente no justifica saltarse los controles establecidos por la organización

una petición urgente no justifica saltarse los controles establecidos por la organización Confirmar los cambios bancarios: comunicarse directamente con los proveedores a través de sus contactos registrados y aplicar mecanismos de doble autorización

comunicarse directamente con los proveedores a través de sus contactos registrados y aplicar mecanismos de doble autorización Revisar los datos del remitente: comprobar las direcciones de correo electrónico, los dominios, los números telefónicos y los canales utilizados

comprobar las direcciones de correo electrónico, los dominios, los números telefónicos y los canales utilizados Proteger las contraseñas: no compartir credenciales ni códigos de autenticación, aunque los solicite alguien que se presente como jefe o directivo

no compartir credenciales ni códigos de autenticación, aunque los solicite alguien que se presente como jefe o directivo Limitar la información pública: evitar divulgar datos corporativos sobre cargos, funciones, proveedores, viajes y procesos internos en redes sociales o sitios web

La dependencia también recomienda reforzar los controles internos de las empresas, especialmente en las operaciones financieras que implican mayores riesgos.

¿Qué hacer si recibes una solicitud sospechosa?

Ante un mensaje, llamada o videollamada que solicite dinero o información confidencial, es importante verificar la identidad de la persona antes de actuar.

La SSPC recomienda reportar de inmediato cualquier actividad sospechosa a las áreas de seguridad, tecnología o finanzas de la organización. De esta manera, los responsables de estas áreas pueden revisar la situación y tomar las medidas correspondientes.

Si un trabajador ya realizó una transferencia fraudulenta, debe contactar cuanto antes a su institución financiera para solicitar orientación y conocer las posibles medidas de contención.

La dependencia subraya que ninguna solicitud, por prioritaria que parezca, debe eximir al personal de cumplir los procedimientos de seguridad y autorización establecidos.

¿Dónde consultar las recomendaciones de la SSPC?

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana invita a la ciudadanía y a las organizaciones a consultar la Ciberguía, un recurso con recomendaciones para prevenir riesgos y fortalecer la seguridad digital.

El documento está disponible en el sitio oficial del Gobierno de México

La información forma parte de las medidas de prevención que la dependencia promueve para proteger el patrimonio, los datos y los recursos de las personas, las empresas y las instituciones frente a los fraudes por suplantación de identidad.

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