Lula y Flávio Bolsonaro se enfrentan en su primer debate a una semana del balotaje en Brasil

Lula y Bolsonaro se acercan al balotaje. Foto: AFP

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador Flávio Bolsonaro se enfrentan este domingo en su primer debate presidencial, a una semana del balotaje en Brasil, en medio de movilizaciones de sus simpatizantes y una contienda que muestran reñida las encuestas.

Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, obtuvo el 47% de los votos en la primera vuelta del 4 de octubre, frente al 45% de Lula. El resultado contrastó con los sondeos previos, que daban ventaja al actual mandatario.

El encuentro se realizará la noche de este domingo en los estudios de TV Band, en São Paulo. El debate representa un momento clave de la campaña, luego de que Lula rechazara reunirse con su contrincante antes de la primera vuelta.

Flávio Bolsonaro reúne a sus simpatizantes en São Paulo

Horas antes del debate, decenas de miles de simpatizantes de Flávio Bolsonaro se congregaron en la avenida Paulista de São Paulo para participar en un acto de campaña. Los asistentes vistieron los colores verde y amarillo de la bandera brasileña y pidieron el regreso de Jair Bolsonaro.

El expresidente cumple una condena de 27 años bajo arresto domiciliario por conspirar para dar un golpe de Estado tras las elecciones de 2022.

De acuerdo con la Universidad de São Paulo, alrededor de 70 mil personas participaron en la movilización. Entre ellas estuvo Sara Machado, de 36 años, quien expresó su preocupación por la situación económica del país.

“El país está en una situación catastrófica. Para llegar a fin de mes o comprar cualquier cosa, hay que tener dos o tres trabajos”, declaró durante el acto.

Renan Pinhata, empleado bancario de 35 años, manifestó su respaldo al senador y dijo que busca un cambio político en Brasil.

Encuestas colocan a Flávio Bolsonaro por delante de Lula

Los sondeos publicados esta semana por las encuestadoras Datafolha y Quaest colocaron a Flávio Bolsonaro con 51% de la intención de voto, frente al 49% de Lula.

Una semana antes, Datafolha registraba una diferencia mayor, con 52% para el senador y 48% para el presidente.

Las cifras reflejan una contienda cerrada antes de la segunda vuelta, en la que Lula busca obtener un cuarto mandato presidencial. El mandatario, próximo a cumplir 81 años, reconoció que su campaña para la primera vuelta fue la más desorganizada.

Mientras los simpatizantes del senador se movilizaron en São Paulo, en Río de Janeiro, bañistas de Praia Vermelha formaron el nombre de Lula dentro del agua.

Además, estaba previsto un acto por la democracia en la playa de Copacabana, convocado por el músico Caetano Veloso.

Las movilizaciones de sectores de izquierda se intensificaron en distintas ciudades brasileñas. Estudiantes y movimientos sociales participaron en manifestaciones contra la posibilidad de un nuevo gobierno de extrema derecha, con consignas como “Bolsonaro nunca más”.

Lula denuncia presunta interferencia de Meta en la campaña

Lula reforzó su estrategia en redes sociales con el apoyo de jóvenes y acusó a Meta, empresa propietaria de Instagram y WhatsApp, de interferir en las elecciones al restringir contenidos de su campaña.

El equipo del presidente informó el sábado que solicitó a las autoridades investigar si la campaña de Flávio Bolsonaro recibió beneficios económicos de la compañía. La denuncia también fue remitida al relator especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre la libertad de expresión.

Meta negó tomar partido en las elecciones brasileñas. La empresa reconoció que eliminó anuncios de la campaña de Lula, pero atribuyó lo ocurrido a incidentes técnicos.

En el ámbito legislativo, el Congreso aprobó el miércoles una enmienda constitucional que establece dos días de descanso remunerado por semana, en lugar de uno. La medida forma parte de las propuestas impulsadas por Lula y beneficiaría a millones de trabajadores.

Flávio Bolsonaro, quien se había pronunciado en contra de la iniciativa, finalmente votó a favor. Lula lo acusó de actuar por “oportunismo electoral”.

El presidente también anunció medidas dirigidas a microemprendedores y estudiantes, entre ellas el perdón de deudas, becas universitarias y la eliminación de impuestos al combustible.

Flávio Bolsonaro promete endurecer la política de seguridad

El senador de 45 años centró parte de su campaña en el combate a la criminalidad, una de las principales preocupaciones de la población brasileña.

Flávio Bolsonaro acusó a Lula de engañar a los ciudadanos para obtener votos y defendió su propia postura política.

“Los que piensan que soy radical en seguridad pública no han visto nada todavía”, declaró esta semana.

También señaló que el modelo de seguridad de El Salvador, basado en detenciones masivas de presuntos pandilleros, le parecía insuficiente.

Entre sus compromisos políticos, el senador ha prometido liberar a su padre, Jair Bolsonaro, quien cumple su condena bajo arresto domiciliario. Sin embargo, afirmó que no contempla asignarle un cargo en un eventual gobierno.

El debate de este domingo se realizará a una semana del balotaje y permitirá a ambos candidatos presentar sus posiciones ante los electores antes de la segunda vuelta presidencial

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