Sindicato del IMSS pide prórroga; así va la huelga hasta ahora

Sindicato del IMSS solicita prórroga para evitar la huelga. Foto: Cuartoscuro.

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) dio a conocer que pidió una prórroga para evitar que estalle la huelga en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a la par de que siguen las negociaciones para intentar llegar a un acuerdo sobre el aumento salarial y otras demandas laborales.

Sindicato de trabajadores del IMSS solicita prórroga para evitar huelga

A través de sus redes sociales oficiales, como en su página de Facebook, el sindicato de los trabajadores del IMSS informó que solicitó una prórroga hasta el 15 de noviembre de 2026 para evitar que estalle la huelga.

De acuerdo con la organización, la petición se presentó ante el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos, con el objetivo de continuar las negociaciones, alcanzar un acuerdo y evitar que estalle la huelga.

Cabe señalar que este conflicto se intensificó luego de que la mayoría de los trabajadores del IMSS rechazara la propuesta de incremento salarial para el periodo 2026-2027, aprobada inicialmente por la dirigencia sindical.

¿Por qué los trabajadores del IMSS rechazaron el aumento salarial?

El 11 de septiembre, durante el LXV Congreso Nacional Ordinario del SNTSS, celebrado en Playa del Carmen, Quintana Roo, los delegados aprobaron una propuesta para llevar a cabo una revisión salarial que contemplaba un incremento global del 6.8% distribuido de la siguiente manera:

2.9% de aumento al sueldo tabular

3.9% al Concepto 11, correspondiente a la ayuda para renta

Sin embargo, por las inconformidades de los trabajadores del Seguro Social, la dirigencia sindical y las 37 representaciones seccionales convocaron una consulta nacional para conocer la opinión de sus integrantes.

Así avanzaron las negociaciones entre el Sindicato y el IMSS

La consulta se realizó el 14 de octubre a través del voto personal, libre, directo y secreto. Un día después, el 15 de octubre, el secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del SNTSS, Rafael Olivos Hernández, reconoció que la mayoría de los participantes votó en contra de la propuesta salarial.

Luego de darse a conocer el resultado, el sindicato anunció que buscaría retomar las negociaciones con el IMSS para tener mejores condiciones económicas y laborales.

Ese mismo día comenzaron los trabajos de renegociación, mientras que el 17 de octubre se integraron mesas de trabajo para discutir el incremento salarial y otras demandas de los trabajadores.

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