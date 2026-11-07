Terror en Polonia: tiroteo deja cinco muertos y una decena de heridos en centro turístico de Cracovia

El ataque ocurrió alrededor de las 15:00 horas local. Foto: AFP

Momentos de terror se vivieron en Polónia luego de que un hombre disparó al azar contra transeúntes en el centro turístico de Cracovia. El saldo, hasta el momento, es de cinco personas muertas y alrededor de diez heridas.

De acuerdo con información proporcionada por la policía local a la agencia AFP, el ataque ocurrió alrededor de las 15:00 horas (14:00 GMT), cuando el agresor irrumpió en un vehículo en la principal plaza del centro de Cracovia y comenzó a disparar contra las personas que se encontraban en el lugar.

“Cinco personas murieron” y alrededor de una decena resultaron heridas, informó un portavoz policial.

Tras el ataque, elementos de seguridad lograron neutralizar al responsable, quien resultó herido de bala y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

La policía también confirmó que entre las personas lesionadas se encontraban varios agentes.

AHORA – Al menos cinco personas murieron en un tiroteo en la plaza principal del mercado de Cracovia, y alrededor de una docena resultaron heridas, entre ellas varios policías.



El agresor fue abatido por la policía y está siendo trasladado al hospital. pic.twitter.com/mltOtlFSD3 — Tony Venet (@TonyVenet274186) November 7, 2026

Despliegue policial y de emergencia

En la plaza varias personas se encontraban tendidas en el suelo, además de numerosos vehículos de emergencia y policías armados que desplegaron un operativo en la zona.

La principal plaza de Cracovia, escenario del ataque, es uno de los puntos turísticos más concurridos de la ciudad, particularmente durante los fines de semana.

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado detalles sobre los motivos del agresor ni las circunstancias que lo llevaron a perpetrar el tiroteo.

Autoridades polacas expresan preocupación

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, lamentó lo ocurrido y calificó el episodio como un “tiroteo trágico“.

Por su parte, el presidente polaco, Karol Nawrocki, manifestó su “enorme preocupación” y solicitó una investigación que permita esclarecer las circunstancias del ataque.

“Espero explicaciones completas sobre las circunstancias de estos acontecimientos dramáticos”, escribió en la red social X.

Asimismo, subrayó que “la seguridad de los polacos es una prioridad absoluta“.

Jestem na bieżąco informowany przez ministra spraw wewnętrznych o sytuacji w Krakowie po tragicznej strzelaninie. Policja bada tło i wszystkie okoliczności zamachu. — Donald Tusk (@donaldtusk) November 7, 2026

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