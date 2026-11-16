Peña fue trasladado a la Prisión Militar de Viñas Cue. Foto: Reuters / AFP

El expresidente de Paraguay, Santiago Peña, fue trasladado a una prisión militar, en medio de la investigación por su presunta responsabilidad en la caída del banco digital Ueno, caso que provocó su destitución.

El exmandatario fue imputado por la Fiscalía por los delitos de lesión de confianza, asociación criminal y administración en provecho propio. La decisión judicial también se produce después de que autoridades señalaran que Peña contaba con ciertos privilegios en el lugar donde permanecía detenido.

🚨ESPOSADO A VIÑAS CUÉ EN SU CUMPLEAÑOS.



-El expresidente, Santiago Peña llegó con casco y chaleco antibalas el día que cumplió 48 años.

-Así es el lugar donde el expresidente quedará recluido en prisión preventiva.



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Santiago Peña será trasladado a la prisión militar de Viñas Cue

El juez Osmar Legal ordenó el traslado inmediato del expresidente a la Prisión Militar de Viñas Cue, donde deberá permanecer a disposición del juzgado.

La resolución judicial establece:

“Ordenase el inmediato traslado del mismo a la Prisión Militar de Viñas Cue, lugar donde deberá permanecer en libre comunicación y a disposición de este juzgado”.

El documento también señala que las autoridades penitenciarias deberán implementar las medidas de seguridad necesarias para proteger la vida y la integridad física de Santiago Peña durante su estancia en el establecimiento.

🔴 REITERAMOS – Santiago Peña preso en Viñas Cué



🔸 Esposado, con casco y chaleco antibala

llegaba el exmandatario a la Prisión Militar de Viñas Cué.



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Revelan privilegios de Santiago Peña durante su detención

El ministro de Defensa de Paraguay, Oscar González, declaró este lunes ante periodistas que el expresidente gozaba de ciertos privilegios mientras permanecía bajo custodia militar.

Entre ellos, mencionó la instalación de un gimnasio con equipos nuevos en la sala de reuniones del Regimiento Escolta Presidencial.

Las declaraciones del funcionario se dieron el mismo día en que la justicia ordenó el cambio de centro de reclusión del exmandatario.

¿Por qué está detenido el expresidente de Paraguay?

La investigación contra Santiago Peña está relacionada con la caída del banco digital Ueno, un caso por el que fue destituido de la Presidencia de Paraguay, según la información proporcionada.

El pasado 8 de noviembre, un juez había determinado que Peña permaneciera en prisión preventiva dentro de una unidad militar administrada por el Ejército.

La Fiscalía le atribuye tres presuntos delitos:

Lesión de confianza.

Asociación criminal.

Administración en provecho propio.

Con la nueva resolución, el expresidente deberá permanecer en la Prisión Militar de Viñas Cue, bajo las medidas de seguridad establecidas por las autoridades y a disposición del juzgado encargado del caso.

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