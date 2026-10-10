“Atenta contra la dignidad de la persona”, Papa León XIV rechaza la pena de muerte

El sumo pontífice se manifestó en su cuenta de X. Foto: AFP

En marco del Día Mundial contra la Pena de Muerte, el Papa León XIV aseguró que es inadmisible debido a que “atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona”.

A través de su cuenta de X, el sumo pontífice afrmó que los requisitos de la justicia pueden salvaguardarse sin recurrir a la pena capital.

“Se han desarrollado sistemas penitenciarios eficaces que protegen a los ciudadanos y, al mismo tiempo, no privan por completo a los culpables de la posibilidad de redimirse”, mencionó.

La publicación del Papa se produjo después de que el cardenal Secretario de Estado Pietro Parolin y el presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos se manifestaran contra de la ejecución pública prevista de Nidal Hasan.

La pena de muerte es inadmisible porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona. El bien común puede protegerse y los requisitos de la justicia pueden salvaguardarse sin recurrir a la pena capital: ya se han desarrollado sistemas penitenciarios eficaces que… — Papa León XIV (@Pontifex_es) October 10, 2026

Trump deja en suspenso transmisión en directo de ejecución de un condenado en EEUU

El presidente Donald Trump dejó en suspenso este viernes la transmisión en directo del fusilamiento de un condenado por una masacre en una base militar de Estados Unidos, cuyo anuncio por parte del Pentágono causó indignación.

La ejecución de Nidal Hasan, un psiquiatra militar musulmán de origen palestino de 56 años, está programada para el 3 de diciembre en Texas.

El condenado perpetró un ataque en la base militar Fort Hood en 2009, inspirado en Al Qaeda. Hasan mató a 13 personas, entre ellas 12 soldados.

“Están tomando una determinación al respecto, pero será ejecutado”, dijo Trump en la Casa Blanca cuando le preguntaron por la retransmisión pública de la ejecución.

“Realmente no me importa cómo se muera, siempre y cuando muera”, agregó el mandatario.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, ya se había distanciado previamente del anuncio del secretario de Defensa, Pete Hegseth, de hacer pública la ejecución. Legisladores republicanos y demócratas también mostraron rechazo a la idea.

“Veo esos anuncios. No sé si eso va a ocurrir”, declaró Vance al ser interrogado por un periodista de la AFP durante un viaje a Ohio (centro-norte).

“Si se transmite en directo, no lo veré”, añadió.

Herido en la columna vertebral en el ataque, Hasan se desplaza en silla de ruedas.

Su ejecución, validada el lunes por Trump, será la primera que realicen las fuerzas armadas desde 1961, y la primera llevada a cabo por un pelotón de fusilamiento desde la Segunda Guerra Mundial.

Un alto cargo del Pentágono informó que la ejecución se retransmitiría en directo, después de que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmara que se asegurarían “de que la gente pueda verla, de que sea pública”.

La última ejecución militar en Estados Unidos ocurrió en 1961, cuando John Bennett fue ahorcado por violación e intento de homicidio.

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