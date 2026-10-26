¿Nicki Minaj a la Casa Blanca? Director de comunicaciones de Trump sugiere a la cantante como portavoz

Nicki Minaj muestra su apoyo a Donald Trump Foto: Shutterstock

Nicki Minaj es una reconocida cantante estadounidense que fue postulada por Steven Cheung, director de comunicaciones del gobierno de Donald Trump, como nueva vocera del gobierno, al menos así lo mencionó en una publicación en sus redes sociales.

En su perfil de Twitter, ambos se encuentran en una plática donde la rapera defiende al actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por lo que Cheung escribió: “¡Creo que hemos encontrado a la nueva secretaria de Prensa de la Casa Blanca!”.

Ladies and gentlemen, I think we may have found the new White House Press Secretary! @NICKIMINAJ pic.twitter.com/petoprxVoX — Steven Cheung (@StevenCheung47) October 25, 2026

Nicki Minaj defiende a Donald Trump

Durante la entrevista entre Nicki Minaj y Steven Cheung, hablaron sobre la administración del gobierno de Trump, donde la cantante defendió al mandatario del país norteamericano.

“Está avanzando porque tenemos un presidente que, antes que nada, entiende de economía. Ya había dicho antes que el presidente es un hombre de negocios por naturaleza”, mencionó.

Asimismo, la artista defendió la gestión del gobierno actual, asegurando que se busca beneficiar económicamente a los ciudadanos.

“No vamos a estar pagando para besarles el trasero, ¿de acuerdo? Ellos van a pagarnos a nosotros por estar afiliados con Estados Unidos de América”, señaló.

Minaj también defendió el trabajo de Trump durante la campaña electoral: “Se despierta a las 4:00 de la mañana. Trabaja más que personas que tienen la mitad de su edad”, afirmó.

Cabe señalar que, ante la mención de Cheung, las redes de la Casa Blanca solo reaccionaron con un emoji.

Trump bromea sobre el físico de Nicki Minaj

La relación entre el mandatario y la cantante es buena, incluso durante una conferencia realizada este 25 de octubre, bromeó sobre el físico de la rapera.

“Por cierto, antes vi un trasero realmente hermoso, el de Nicki Minaj. Eso… eso es difícil de ignorar. Eso destaca. Es difícil no verlo”, comentó.

El mandatario se disculpó por la broma y aseguró que en su gobierno estiman mucho a la artista por todo el apoyo que les ha dado.

¿Quién es Steven Cheung?

Steven Cheung se desempeña actualmente como director de comunicaciones de la Casa Blanca durante el gobierno de Donald Trump, iniciado en 2025.

Antes de incorporarse a la actual administración, fue portavoz de la campaña presidencial de Trump en 2024, convirtiéndose en una figura importante dentro de su equipo de comunicación.

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