Corea del Norte acusa a surcorea ante la ONU por explosión de mina en la Zona Desmilitarizada

Foto: AFP | Archivo

Corea del Norte envió una carta al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) acusando a Corea del Sur de falsificar la explosión de una mina que hirió a tres soldados surcoreanos, informó el lunes la prensa estatal.

El representante permanente norcoreano ante la ONU envió la carta el domingo sobre la “provocación de la RDC (Corea del Sur) cometida al transferir, sin sustento, la culpa de un dudoso ‘incidente de explosión de mina'”.

Las tensiones entre las dos Coreas han aumentado desde que en septiembre Seúl culpó a Pyongyang de la explosión de una mina en la Zona Desmilitarizada (DMZ), el área fuertemente militarizada que separa a ambos países.

La carta señala que el incidente explosivo “fabricado por la RDC, es una siniestra maniobra de obstrucción para calificar de ‘invasión militar’, retrasar y obstaculizar la fortificación de parte de la RPDC (Corea del Norte) de su frontera sur”, agregando que el incidente es “una farsa para evadir la responsabilidad de las crecientes tensiones en la península de Corea”.

“Es una flagrante violación del Artículo 2 (4) de la Carta de la ONU que enfatiza la necesidad de abstenerse del uso de la fuerza o la amenaza contra la integridad territorial de cualquier país en las relaciones internacionales”, señaló la agencia noticiosa oficial KCNA.

Mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores surcoreano envió una carta la semana pasada al presidente del Consejo de Seguridad de la ONU para culpar a Corea del Norte de la explosión de la mina.

Seúl propuso a Pyongyang celebrar un diálogo militar para “confirmar mutuamente la ubicación precisa” de sus fronteras y discutir la restauración de los canales de comunicación. Poco antes, Kim Yo Jong, la poderosa hermana del líder norcoreano, anunció que su país movilizó unidades militares a “posiciones de disparo” a lo largo de la frontera.

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