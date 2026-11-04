Vinculan a proceso a secretaria del Bienestar de Uruapan por caso Carlos Manzo

Secretaria del Bienestar de Uruapan encubrió información. Foto: FGE Michoacán.

Rosa Alejandra “N”, secretaria del Bienestar de Uruapan, Michoacán, fue vinculada a proceso por presunto encubrimiento en las investigaciones por el asesinato del exalcalde Carlos Manzo.

La resolución fue dictada este 3 de noviembre por un juez de Control y Enjuiciamiento, quien también impuso prisión preventiva justificada a la funcionaria y estableció un plazo de dos meses para concluir la investigación complementaria.

¿Por qué vincularon a proceso a la secretaria del Bienestar de Uruapan?

La vinculación a proceso de Rosa Alejandra “N” se realizó dentro de la causa penal 345/2026, por su probable participación en el delito de encubrimiento por favorecimiento.

La funcionaria es investigada en relación con el caso Carlos Manzo, aunque la acusación en su contra no corresponde a una presunta participación directa en el homicidio del exalcalde.

Como parte de la resolución judicial, la imputada permanecerá bajo prisión preventiva justificada mientras continúa el proceso penal.

¿Qué relación tiene Rosa Alejandra “N” con los investigados por el asesinato de Carlos Manzo?

La secretaria del Bienestar de Uruapan tiene vínculos familiares con tres personas relacionadas con las investigaciones del caso:

Alejandro “N”, alias “El Macas”: hijo de la funcionaria y exescolta de confianza de Carlos Manzo.

Christian “N”, alias “El Vikingo”: sobrino de Rosa Alejandra “N”.

Alexis “N”, alias “El Brilloso”: también sobrino de la funcionaria.

De acuerdo con los señalamientos de las autoridades, “El Vikingo” y “El Brilloso” forman parte de la célula criminal que habría planeado el ataque contra Carlos Manzo.

Estos vínculos familiares colocaron a Rosa Alejandra “N” bajo investigación. Sin embargo, el delito que se le imputa es encubrimiento por favorecimiento, no homicidio.

¿Qué sigue en el proceso contra la funcionaria?

El juez estableció dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que continuará el procedimiento.

La vinculación a proceso no representa una sentencia de culpabilidad, sino que permite continuar la investigación judicial contra la secretaria del Bienestar de Uruapan.

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