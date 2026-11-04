¿Qué pasará con México si Donald Trump pierde el control del Congreso?

Este martes Estados Unidos vota y México contiene la respiración. Las encuestas dan a los demócratas más de 90 % de probabilidades de recuperar la Cámara de Representantes y cerca de 70 % de arrebatar el Senado.

Pero una derrota en las urnas no significa una tregua para México. Un presidente limitado en casa puede buscar afuera el poder que le niegan adentro, y México ofrece los temas más rentables para Washington: narcotráfico, migración y comercio. No son obsesiones de Trump; son una agenda de Estado que comparten demócratas y republicanos.

El alivio, si llega, vendrá por los aranceles. Si las tarifas castigan a los republicanos en las urnas, algunos tomarán distancia de Trump, no por solidaridad con México, sino por cálculo electoral.

Y si el resultado le es adverso, Trump podría recurrir al libreto conocido: denunciar fraude y desconectar su responsabilidad de las urnas. Una derrota reduce su margen de maniobra, pero no su beligerancia.

La pregunta no es si Trump gana o pierde, sino qué hará México con el margen que abra una derrota republicana.

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