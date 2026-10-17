Bukele niega excarcelación masiva de presos y explica plan para colaboradores de pandillas

Nayib Bukele, presidente de El Salvador. Foto: AFP.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, negó que su Gobierno tenga previsto liberar a la mitad de los presos vinculados con las pandillas y aclaró que lo dicho esta semana corresponde a una posible revisión de los casos de personas encarceladas por colaborar con estas estructuras.

Bukele explicó que, tras una revisión individual de los expedientes, alrededor de 50% de este grupo podría acceder a beneficios penitenciarios mediante el programa Cero Ocio, una iniciativa de trabajo y reinserción que, según sus declaraciones, permitiría reducir el tiempo de permanencia en prisión.

Durante una intervención en la que respondió a las informaciones sobre una supuesta liberación masiva, el mandatario señaló que aproximadamente la mitad de los presos por colaboración podría incorporarse al programa y obtener una salida anticipada, siempre después de la evaluación correspondiente.

“No se trata de una excarcelación automática”, sostuvo el presidente, quien indicó que las autoridades revisarían cada expediente para determinar el nivel de participación de las personas detenidas.

Bukele aclara quiénes podrían recibir beneficios penitenciarios

El presidente salvadoreño explicó que las personas que han colaborado con una pandilla no necesariamente tuvieron las mismas funciones ni el mismo grado de responsabilidad penal.

Por ello, señaló que la posible incorporación al programa Cero Ocio dependería de la revisión de cada caso. El planteamiento contempla que algunos reclusos puedan recuperar la libertad antes de cumplir una condena completa, bajo las condiciones establecidas para los beneficios penitenciarios.

Bukele también rechazó que la medida implique la salida de integrantes de las organizaciones criminales. “Ningún pandillero va a salir libre. Nunca”, afirmó al referirse a las versiones que presentaron su propuesta como una liberación de miles de integrantes de pandillas.

El mandatario cuestionó además las informaciones que señalaron que su Gobierno tenía previsto liberar a 46 mil personas. Por ello, pidió a los medios que difundieron esa versión publicar una corrección o, al menos, una aclaración sobre el alcance de sus declaraciones.

Programa Cero Ocio busca trabajo y reinserción de presos

Bukele defendió el programa Cero Ocio como parte de la estrategia penitenciaria de su Gobierno. De acuerdo con lo expuesto por el mandatario, miles de personas privadas de la libertad participan en actividades laborales y formativas.

El presidente planteó que los beneficios penitenciarios vinculados con este programa tienen como objetivo que quienes eventualmente recuperen su libertad cuenten con herramientas para reincorporarse a la sociedad y evitar que vuelvan a delinquir.

La propuesta, explicó, debe entenderse dentro de un sistema que combina el cumplimiento de las penas con mecanismos de preparación para la reinserción.

El Salvador mantiene penas más severas para pandillas

En su intervención, Bukele también defendió las reformas penales impulsadas durante su administración y señaló que su Gobierno introdujo la cadena perpetua en El Salvador en abril.

Asimismo, destacó el aumento de las penas por pertenencia a asociaciones ilícitas. Según los datos expuestos por el presidente, estas condenas pasaron de un rango de entre dos y cuatro años de prisión a penas de entre 20 y 40 años.

Bukele argumentó que no todos los delitos pueden ser sancionados con cadena perpetua y que los sistemas penitenciarios también contemplan condenas que permiten a las personas recuperar la libertad después de cumplir determinadas condiciones.

En ese contexto, defendió que la aplicación de programas de reinserción no significa una reducción general de las sanciones contra quienes cometieron delitos relacionados con las pandillas.

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