Entre aplausos, el Papa León XIV abandona hospital tras cirugía y regresa al Vaticano

El Papa León XIV fue sometido a una cirugía. Foto: AFP

El Papa León XIV abandonó este sábado el hospital Gemelli, en Roma, y regresó al Vaticano cinco días después de haber sido sometido a una cirugía relacionada con un cáncer de pulmón.

La salida del pontífice, de 71 años, fue recibida con aplausos y muestras de apoyo por parte de decenas de fieles que se reunieron en los alrededores del centro médico para verlo antes de su regreso a la Santa Sede.

Así fue su salida del hospital

Videos difundidos tras el alta médica muestran a León XIV recorriendo de pie los pasillos del hospital.

En las imágenes se observa al pontífice saludando a personas que se encontraban en el lugar, así como a representantes de medios de comunicación que dieron seguimiento a su recuperación.

Pope Leo leaves Gemelli Hospital just moments ago, en route to the Vatican. Tomorrow he will lead the Angelus in St. Peter’s Square. pic.twitter.com/InN8WN2gd5 — Rich Raho (@RichRaho) October 17, 2026

La reaparición ocurre después de varios días de atención médica tras la intervención realizada para retirar un nódulo detectado en su pulmón derecho.

Médicos autorizan el alta

La decisión de darlo de alta llegó después de que el equipo médico evaluara los resultados de los estudios practicados durante la mañana.

De acuerdo con el doctor Luigi Carbone y el profesor Stefano Margaritora, los análisis de sangre, una radiografía de tórax y la valoración clínica mostraron una evolución favorable.

“En base a los análisis de sangre y una radiografía de tórax realizados esta mañana, y tras una evaluación de su estado clínico, se ha considerado que el Santo Padre está apto para el alta”.

Tras recibir la autorización médica, el pontífice dejó el hospital durante la tarde para continuar su recuperación en el Vaticano.

Reaparecerá este domingo

La salida del hospital también despeja las dudas sobre sus actividades inmediatas.

De acuerdo con la información difundida por el Vaticano, León XIV tiene previsto encabezar este domingo el tradicional rezo del Ángelus desde la ventana del apartamento papal.

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