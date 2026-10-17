VIDEOS: falsa alerta de terremoto de magnitud 9.9 provoca alarma en Japón

Falsa alerta de terremoto aterroriza Japón. Fotos: Getty Images

Una falsa alerta de terremoto de magnitud 9.9 generó momentos de incertidumbre en Japón este viernes, luego de que la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) advirtiera sobre posibles fuertes movimientos sísmicos en una amplia zona del país.

La alerta se emitió a las 12:40 horas locales y fue retirada ocho minutos después, cuando las autoridades identificaron que el sistema había sobreestimado la magnitud del sismo. La advertencia abarcó desde Hokkaido, al norte, hasta la región de Chubu, en el centro de Japón.

Videos difundidos en redes sociales mostraron la reacción de personas que recibieron la alerta y buscaron ponerse a salvo. En un parque de diversiones, visitantes se agacharon mientras el personal les pedía mantener la calma y seguir las indicaciones de seguridad.

¿Por qué Japón emitió una falsa alerta de terremoto?

De acuerdo con la Agencia Meteorológica de Japón, el sistema de procesamiento de alertas tempranas identificó erróneamente el epicentro en las islas Kuriles y calculó una magnitud de 9.9, muy superior a la del movimiento telúrico que realmente ocurrió.

En su comunicado, la institución explicó:

“El 16 de octubre de 2026, a las 12:40 p. m., se emitió una alerta temprana de terremoto para la región de Chubu desde Hokkaido. Esta alerta se emitió debido a que el sistema de procesamiento de alertas tempranas de terremotos determinó erróneamente que el epicentro se encontraba en las Islas Kuriles y sobreestimó la magnitud a 9,9. La causa de esta sobreestimación se encuentra actualmente bajo investigación”.

La agencia retiró la advertencia a las 12:48 horas locales. Según los reportes de medios japoneses, el error provocó que se activaran alertas en teléfonos celulares y sistemas de aviso público. La alerta fue captada en diversos puntos como el caso de un usuario que manejaba en carretera y logró captar la alerta emitida al igual que en centros comerciales fue captada dicha alerta de terremoto.

¿Hubo un terremoto en Japón?

Sí. La alerta equivocada se produjo después de un sismo real ocurrido cerca de la península rusa de Kamchatka, en el extremo oriental de Rusia.

La JMA reportó que el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 6.9, considerablemente menor que la estimación de 9.9 difundida inicialmente por el sistema de alertamiento. En Japón, el movimiento se percibió de manera leve en Hakodate, en la isla de Hokkaido, donde se registró una intensidad sísmica de 1 en la escala japonesa.

La diferencia entre la magnitud real estimada del sismo y la cifra de la alerta provocó la cancelación de la advertencia. La JMA informó que continúa investigando qué ocasionó la sobreestimación.

VIDEOS: visitantes se resguardan tras recibir la alerta

Las alertas en teléfonos y los avisos públicos llevaron a personas en distintas zonas de Japón a tomar precauciones ante la posibilidad de un sismo de gran magnitud.

En imágenes difundidas en redes sociales se observa a visitantes de un parque de diversiones agacharse y esperar indicaciones del personal. Los trabajadores pidieron mantener la calma mientras se verificaba la información.

La alerta fue retirada pocos minutos después, pero el episodio evidenció la incertidumbre que puede generar una advertencia sísmica cuando presenta una estimación errónea de la magnitud del movimiento. La Agencia Meteorológica de Japón mantiene bajo investigación las causas del fallo en el sistema de procesamiento de alertas tempranas.

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