Papa León XIV será dado de alta este sábado tras exámenes médicos positivos

Papa León XIV será dado de alta este sábado. Foto: AFP

Por medio de un comunicado oficial, el Vaticano informó que el Papa León XIV recibirá el alta médica a lo largo de este sábado 17 de octubre, luego de la intervención quirúrgica que se le realizó en el pulmón derecho.

Tras ingresar el pasado martes al Hospital Gemelli, en Roma, el líder de la Iglesia Católica ha evolucionado favorablemente, de acuerdo con la revisión médica de esta mañana. Por lo tanto, abandonará la clínica en próximas horas.

El Papa León XIV, este sábado, se realizó análisis de sangre, así como a una radiografía de tórax. Luego de los resultados positivos, el Dr. Luigi Carbone y el profesor Stefano Margaritora aprobaron que se dé el alta médica a lo largo de este día.

Pope Leo XIV's doctors announced on Saturday morning that Pope Leo XIV is fit to be discharged from Gemelli Hospital.



In a statement from the Holy See Press Office, Dr. Luigi Carbone and Professor Stefano Margaritora said the Pope underwent blood tests and a chest X-ray in the… pic.twitter.com/YLVOL2ucKp — Vatican News (@VaticanNews) October 17, 2026

Papa Léon XIV dará misa desde el Vaticano tras salir del hospital

Como informó el Vaticano, luego de “las conclusiones de los médicos”, el Papa León XIV recibirá el alta hospitalaria. Por ello, abandonará la clínica a primeras horas de la tarde de este sábado.

Posteriormente, el día de mañana, domingo 18 de octubre, tras su regreso inmediato al Vaticano, el pontífice rezará la oración del Ángelus desde la ventana del apartamento pontificio.

Así, después de cinco días de estar internado, el líder de la Iglesia Católica retomará sus actividades, mientras continúa bajo observación médica tras ser detectado con cáncer de pulmón.

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