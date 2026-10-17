Papa León XIV será dado de alta este sábado tras exámenes médicos positivos
Luego de una radiografía de tórax y exámenes de sangre, los doctores aprobaron que el Papa León XIV salga del hospital este sábado.
Por medio de un comunicado oficial, el Vaticano informó que el Papa León XIV recibirá el alta médica a lo largo de este sábado 17 de octubre, luego de la intervención quirúrgica que se le realizó en el pulmón derecho.
Tras ingresar el pasado martes al Hospital Gemelli, en Roma, el líder de la Iglesia Católica ha evolucionado favorablemente, de acuerdo con la revisión médica de esta mañana. Por lo tanto, abandonará la clínica en próximas horas.
El Papa León XIV, este sábado, se realizó análisis de sangre, así como a una radiografía de tórax. Luego de los resultados positivos, el Dr. Luigi Carbone y el profesor Stefano Margaritora aprobaron que se dé el alta médica a lo largo de este día.
Papa Léon XIV dará misa desde el Vaticano tras salir del hospital
Como informó el Vaticano, luego de “las conclusiones de los médicos”, el Papa León XIV recibirá el alta hospitalaria. Por ello, abandonará la clínica a primeras horas de la tarde de este sábado.
Posteriormente, el día de mañana, domingo 18 de octubre, tras su regreso inmediato al Vaticano, el pontífice rezará la oración del Ángelus desde la ventana del apartamento pontificio.
Así, después de cinco días de estar internado, el líder de la Iglesia Católica retomará sus actividades, mientras continúa bajo observación médica tras ser detectado con cáncer de pulmón.
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