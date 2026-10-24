Detienen en Sonora a “El Chore”, operador de “Los Gigios” requerido por la DEA por tráfico de fentanilo

“El Chore” era requerido por la DEA. Foto: @fgjesonora

Autoridades de Sonora detuvieron en Hermosillo a Carlos Iván “N”, alias “El Chore”, identificado como operador del grupo delictivo “Los Gigios” y requerido por Estados Unidos por su presunta participación en una conspiración para importar fentanilo y metanfetamina a ese país, informó este sábado 24 de octubre de 2026 la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

El hombre, de 38 años, fue localizado mediante trabajos de inteligencia y operaciones de campo realizados por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), en coordinación con autoridades federales.

De acuerdo con la Fiscalía estatal, “El Chore” es requerido por la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), debido a una investigación relacionada con el tráfico de sustancias ilícitas hacia territorio estadounidense.

Capturado operador de “Los Gigios” requerido por Estados Unidos de América por tráfico de fentanilo y metanfetamina



* Carlos Iván “N”, alias “El Chore”, fue detenido mediante trabajos de inteligencia y operaciones de campo



* FGJES y FGR-INTERPOL cumplimentaron el mandamiento… pic.twitter.com/ZWRqaw9cFw — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) October 24, 2026

¿Cómo fue la detención de “El Chore” en Hermosillo, Sonora?

La captura de Carlos Iván “N” ocurrió el miércoles 21 de octubre de 2026, cuando agentes de la AMIC lo localizaron y detuvieron en Hermosillo, Sonora.

Según la información que se proporcionó por la FGJES, la operación resultó de labores de inteligencia, análisis de información y trabajo de campo que se desarrollaron conjuntamente por agentes ministeriales estatales y autoridades federales.

Estas acciones permitieron establecer la identidad del señalado y verificar su situación jurídica, debido a que contaba con un mandamiento judicial federal en su contra.

Posteriormente, el jueves 22 de octubre, personal de la AMIC y de la Unidad de Asuntos Policiales Internacionales e INTERPOL, adscrita a la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), cumplimentó una orden de detención provisional con fines de extradición.

De esta manera, las autoridades federales iniciaron el procedimiento correspondiente para atender el requerimiento formulado por Estados Unidos.

¿Por qué la DEA busca a “El Chore”, operador de “Los Gigios”?

La DEA requiere a Carlos Iván “N” por una investigación relacionada con una presunta conspiración para importar fentanilo y metanfetamina a Estados Unidos, según informó la Fiscalía de Sonora.

Tras la captura se le identificó por las autoridades mexicanas como un operador del grupo delictivo denominado “Los Gigios”.

El requerimiento estadounidense está vinculado con la presunta participación del señalado en actividades relacionadas con el tráfico internacional de estas sustancias.

La información oficial difundida este sábado no precisa las cantidades de fentanilo o metanfetamina involucradas en la investigación, ni detalla el periodo durante el cual se habrían cometido los hechos que motivaron la solicitud de las autoridades estadounidenses.

Tampoco se especifica qué funciones desempeñaba Carlos Iván “N” dentro de la organización delictiva.

La detención se realizó en cumplimiento de un mandamiento judicial, por lo que el señalado deberá continuar el procedimiento legal correspondiente ante las autoridades competentes.

¿Qué pasará con “El Chore” tras su captura en Sonora?

Después de cumplimentarse la orden de detención provisional con fines de extradición, Carlos Iván “N” se le trasladó a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Hermosillo.

En ese lugar quedó sujeto al procedimiento de coordinación entre autoridades federales e internacionales, relacionado con el requerimiento presentado por Estados Unidos.

De acuerdo con la FGJES, el procedimiento contempla su posterior traslado a la Ciudad de México, así como su ingreso a un Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso), conforme a las disposiciones aplicables al proceso de extradición.

La Fiscalía estatal no informó una fecha para trasladarse a la capital del país ni precisó el centro penitenciario federal al que se ingresará.

Cabe señalar que la detención provisional con fines de extradición forma parte del procedimiento judicial para atender una solicitud internacional y no significa que la extradición se haya ejecutado

Fiscalía de Sonora destaca coordinación con FGR e INTERPOL

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora señaló que la captura fue posible mediante el intercambio de información entre autoridades estatales, federales e internacionales.

En el operativo participaron agentes de la AMIC y personal de la FGR, a través de su Unidad de Asuntos Policiales Internacionales e INTERPOL.

La dependencia indicó que las labores de investigación criminal, identificación de personas buscadas y coordinación institucional permiten localizar a presuntos integrantes de organizaciones vinculadas con el tráfico de drogas.

Asimismo, destacó que la colaboración entre las distintas corporaciones forma parte de las acciones para atender investigaciones relacionadas con delitos que involucran a más de un país.

En este caso, la detención de “El Chore” responde a un requerimiento de autoridades estadounidenses, mientras continúa el procedimiento legal para determinar su posible extradición.

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