¿Por qué Estados Unidos cambia la hora en noviembre? Historia del horario de verano

Sol ocultándose por el oeste | Foto: Shutterstock

Estados Unidos atrasará los relojes una hora el domingo 1 de noviembre de 2026 a las 2 de la mañana, cuando termina el horario de verano, una práctica que el país adoptó por primera vez en 1918 para ahorrar energía durante la Primera Guerra Mundial.

Con este ajuste, la mayoría de los estadounidenses regresarán al horario estándar y tendrán una hora adicional de luz durante las primeras horas de la mañana.

Cuando el reloj marque las 2:00 a.m., volverá a ser la 1:00 a.m., de acuerdo con las reglas establecidas por el Gobierno federal.

Aunque actualmente el cambio forma parte de la rutina anual de millones de personas, su origen se remonta a una época en la que Estados Unidos buscaba reducir el consumo de combustible en medio de un conflicto internacional.

Desde entonces, la medida ha experimentado distintas modificaciones hasta llegar al calendario que se utiliza en la actualidad.

¿Por qué Estados Unidos cambia la hora en noviembre?

El horario de verano busca aprovechar mejor la luz natural durante las tardes de primavera y verano. Para conseguirlo, los relojes se adelantan una hora en marzo y se atrasan nuevamente en noviembre, cuando termina el periodo de aplicación de esta medida.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST), el horario de verano comienza el segundo domingo de marzo y concluye el primer domingo de noviembre. En 2026, las fechas corresponden al 8 de marzo y al 1 de noviembre, respectivamente.

El ajuste de noviembre permite recuperar la hora que se había adelantado en primavera. En términos prácticos, el amanecer y el atardecer vuelven a regirse por el horario estándar de cada región, lo que modifica la distribución de las horas de luz a lo largo del día.

La intención original de este sistema era reducir el consumo de energía al aprovechar la iluminación natural durante más tiempo en las tardes. Sin embargo, el NIST señala que la cantidad de energía que se ahorra sigue siendo objeto de debate.

Por ello, aunque el ahorro energético fue una de las razones históricas para implementar la medida, no debe asumirse que sus efectos actuales son iguales en todas las regiones o que necesariamente produce una reducción significativa del consumo.

¿Cuándo comenzó el horario de verano en Estados Unidos?

La historia del horario de verano en Estados Unidos comenzó oficialmente el 19 de marzo de 1918, cuando el Congreso aprobó la Ley de Hora Estándar (Standard Time Act).

La legislación estableció el uso de este sistema con el propósito de ahorrar combustible y favorecer la economía nacional durante la Primera Guerra Mundial.

En octubre de 1919, el Congreso eliminó la disposición que establecía el horario de verano a nivel nacional. A partir de entonces, algunos estados y localidades continuaron utilizando el ajuste mediante normas propias, lo que generó diferencias en la manera de medir el tiempo entre distintas regiones.

La situación cambió en 1966, cuando el Congreso aprobó la Uniform Time Act. Esta legislación estableció un marco federal para coordinar las fechas de inicio y finalización del horario de verano, aunque permitió que los estados decidieran si querían aceptarlo o permanecer durante todo el año en el horario estándar.

¿Por qué cambió la fecha del horario de verano?

El calendario que se utiliza actualmente es resultado de varias modificaciones legislativas. En 1986, el Congreso estableció que el horario de verano comenzara el primer domingo de abril. Posteriormente, la Ley de Política Energética de 2005 (Energy Policy Act) amplió el periodo de aplicación de la medida.

Desde 2007, el horario de verano comienza el segundo domingo de marzo y termina el primer domingo de noviembre. Este cambio extendió aproximadamente un mes el periodo durante el cual los relojes permanecen adelantados respecto al horario estándar.

La legislación de 2005 buscaba contribuir a la reducción del consumo energético. Para evaluar sus resultados, el Departamento de Energía de Estados Unidos publicó en 2008 un informe sobre el impacto de la ampliación del horario de verano.

El análisis estimó una reducción del consumo total de energía primaria de aproximadamente 0.02%, una cifra que muestra que el efecto energético observado fue limitado.

¿En qué estados no se aplica el horario de verano?

Según el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, Hawái, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de Estados Unidos, Guam y Samoa Americana no observan el horario de verano.

Tampoco lo hace la mayor parte de Arizona, con excepción de la Nación Navajo, que sí participa en el ajuste.

La normativa federal no obliga a todos los estados y territorios a aplicar el horario de verano. Sin embargo, aquellos que deciden acatarlo deben respetar las fechas establecidas por la ley federal.

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