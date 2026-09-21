Papa León XIV prepara su primera gira por Latinoamérica: visitará 3 países en 11 días; ve fechas y sedes

Su gira incluye Perú, país donde fue misionero. Foto: AFP.

En su primera gira por Latinoamérica, el Papa León XIV recorrerá por 11 días un total de diez ciudades de Uruguay, Argentina y Perú, donde celebrará misas, oraciones y encuentros con distintos sectores.

Vatican News, el medio oficial de la Santa Sede, dio a conocer el calendario de actividades de Robert Francis Prevost.

Viajará del 6 al 17 de noviembre a los tres países, en un recorrido por diez ciudades donde sostendrá encuentros con autoridades y representantes de la sociedad civil.

Además, realizará celebraciones litúrgicas, oraciones y encuentros con las comunidades eclesiales y distintos sectores de la población.

El Papa León XIV acudirá a los tres países por invitación de los presidentes de Uruguay, Argentina y Perú, siendo la primera gira que realiza en Latinoamérica como Sumo Pontífice.

Uruguay

El sumo pontífice estará en Uruguay del 6 al 8 de noviembre. Visitará Montevideo, Paysandú y Florida. Durante el domingo 8, celebrará una misa en la plaza de la Catedral Basílica de Florida, Santuario Nacional de la Virgen de los 33, en el día de su fiesta patronal. Coincidirá con la peregrinación nacional que organiza el Episcopado uruguayo el segundo domingo de noviembre.

Además, visitará el barrio de Casavalle, en Montevideo, y se reunirá con miembros de la Universidad Católica en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. Asimismo, presidirá una vigilia de oración en el Estadio Centenario de Montevideo.

Será la primera visita de un Papa a Uruguay desde el viaje de San Juan Pablo II en 1988.

Argentina

Posteriormente, León XIV visitará Argentina, del 8 al 11 de noviembre. Arribará a Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Dicha visita es significativa, debido a que es el país natal del Papa Francisco, con quien comparte la misma corriente progresista dentro de la iglesia.

Se trata de la primera visita de un Papa en cuatro décadas, después de Juan Pablo II, en 1987.

Perú

León XIV cerrará su gira en Latinoamérica en Perú, donde permanecerá del 11 al 17 de noviembre. Es la etapa más extensa del viaje, pues comprende Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa.

Se trata de otra visita con un significado especial, ya que Robert Francis Prevost desarrolló su ministerio misionero y pastoral en dicho país.

Llegó a Perú como joven misionero agustino y posteriormente fue obispo de Chiclayo, entre 2015 y 2023.

¿Y México?

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha insistido en que el Papa León XIV incorpore a México en su gira por Latinoamérica. El 5 de agosto, dijo que reiteraría la invitación de su gobierno al Cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano.

La mandataria subrayó que el sumo pontífice es un referente sobre la discusión mundial del uso de las plataformas digitales, especialmente las redes sociales, los algoritmos y la IA.

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