Beca Benito Juárez: estudiantes de bachillerato necesitan este requisito para solicitarla

Este es un requisito indispensable para la Beca Benito Juárez. Foto: Cuartoscuro

Los estudiantes de preparatoria que busquen solicitar la Beca Benito Juárez deberán contar con una Llave MX antes de iniciar el registro en la plataforma correspondiente. El apoyo es de mil 900 pesos bimestrales por estudiante y se entrega mediante una tarjeta del Banco del Bienestar.

La Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez está dirigida a jóvenes inscritos en escuelas públicas de educación media superior, con el objetivo de contribuir a que continúen y concluyan sus estudios.

El periodo de registro señalado para esta convocatoria concluye el 30 de septiembre, por lo que las personas interesadas deberán completar el procedimiento dentro del plazo establecido.

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Llave MX: el requisito para iniciar el registro de la Beca Benito Juárez

La Llave MX es la cuenta digital que permite ingresar a la plataforma oficial para realizar el trámite de la Beca Benito Juárez.

Quienes ya tengan una cuenta podrán utilizar sus datos para iniciar sesión. En caso de no contar con ella, primero deberán crearla antes de comenzar la solicitud de la beca.

Para generar la Llave MX, las y los estudiantes deberán proporcionar:

CURP

Código postal

Domicilio

Número de celular

Dirección de correo electrónico

La cuenta funciona como el acceso inicial al sistema. Sin ella, la plataforma no permitirá continuar con la captura de la información necesaria para participar en el programa.

El procedimiento se realiza en línea durante el periodo de registro establecido para la convocatoria.

¿Quiénes pueden recibir la Beca Benito Juárez?

La Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez está destinada a estudiantes que cursan bachillerato o profesional técnico bachiller en instituciones públicas de México.

La condición señalada para acceder al programa es estar inscrita o inscrito en una escuela pública de educación media superior.

De acuerdo con la información de Programas para el Bienestar, el apoyo se entrega durante los cinco bimestres que comprende el ciclo escolar. Los meses de julio y agosto no cuentan con depósito debido a que corresponden al periodo vacacional.

Cada estudiante puede recibir el apoyo hasta por 40 meses y los depósitos se realizan de manera bimestral mediante una tarjeta del Banco del Bienestar.

Otro de los requisitos es que las personas beneficiarias no reciban otra beca federal que tenga el mismo objetivo.

Estos documentos necesitas para completar la solicitud

Además de contar con una Llave MX, la plataforma solicitará información personal y escolar para verificar que la persona aspirante cumple con las condiciones del programa.

Entre los datos y documentos requeridos se encuentran:

CURP certificada de la o el estudiante

de la o el estudiante Clave del Centro de Trabajo ( CCT ) de la escuela

) de la escuela Comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de tres meses

con una antigüedad máxima de tres meses Datos personales

Información escolar

La CCT permite identificar la institución pública en la que estudia la persona solicitante y vincular la solicitud con el plantel correspondiente.

El comprobante de domicilio deberá cumplir con el límite de antigüedad establecido. Por ello, las y los estudiantes deberán tener disponible este documento antes de comenzar la captura de información.

Una vez ingresados los datos, el sistema realizará la validación correspondiente para continuar con el procedimiento.

Menores de edad deben proporcionar información de madre, padre o tutor

El procedimiento contempla información adicional cuando la persona solicitante es menor de edad.

En estos casos, la plataforma solicitará la CURP certificada de la madre, padre, tutora o tutor. También será necesario presentar una identificación oficial vigente de la persona responsable.

Los datos de quien ejerza la tutela deberán incorporarse durante el proceso de solicitud, además de la información personal y escolar de la o el estudiante.

Las personas mayores de edad realizarán el procedimiento con sus propios datos. La plataforma diferencia ambos procesos a partir de la información proporcionada durante el registro.

Antes de concluir el trámite, se recomienda revisar que los datos capturados estén completos y correspondan con la documentación solicitada.

¿Qué pasa después de completar el registro?

Al finalizar la solicitud de la Beca Benito Juárez, cada estudiante deberá descargar y conservar el comprobante de registro.

Este documento contiene un folio que permitirá dar seguimiento al estado del trámite después de enviar la información.

El registro no significa que el apoyo se entregue de manera inmediata. Primero debe realizarse la validación de los datos proporcionados por la persona solicitante.

Una vez que avance el procedimiento, las y los beneficiarios recibirán una tarjeta del Banco del Bienestar, que será el medio utilizado para entregar el apoyo económico de mil 900 pesos bimestrales.

El periodo de registro señalado en la información proporcionada concluye el 30 de septiembre.

¿Cuál es el objetivo de la Beca Benito Juárez?

La Beca Benito Juárez forma parte de los Programas para el Bienestar y tiene como propósito contribuir a que las y los jóvenes permanezcan en la educación media superior y concluyan sus estudios.

La información del programa señala que la falta de recursos económicos se encuentra entre los motivos relacionados con el abandono escolar.

De acuerdo con los datos citados por el programa, el 43.7% de quienes no concluyeron el ciclo escolar 2019-2020 señaló la falta de dinero o la necesidad de trabajar como motivo.

Asimismo, durante el ciclo escolar 2021-2022, la falta de recursos fue señalada como la segunda razón por la que jóvenes de entre 15 y 17 años no se inscribieron a la escuela. Esa causa representó el 28.0% de los casos mencionados.

Desde mayo de 2020, el Estado tiene la obligación constitucional de establecer un sistema de becas para estudiantes de todos los niveles de la educación pública, con prioridad para quienes pertenecen a familias en condición de pobreza.

La Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez forma parte de este esquema junto con la Beca Universal Rita Cetina, los apoyos para educación superior y el programa La Escuela es Nuestra.

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