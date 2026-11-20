Salida de Cairncross es la más reciente para Trump. Foto: Reuters

Sean Cairncross, director nacional de ciberseguridad del presidente Donald Trump, dejaría su cargo tras una serie de fallas tecnológicas que afectaron distintos sectores de Estados Unidos, desde servicios bancarios y aerolíneas hasta sistemas de seguridad nacional.

De acuerdo con información del medio estadounidense Axios, el funcionario no tenía intención de permanecer dos años más en el puesto y habría programado su salida para que su sucesor pudiera ser confirmado mientras los republicanos todavía mantienen el control del Senado.

Kirsten A. Davies sería la sustituta de Sean Cairncross

Según los reportes, la Casa Blanca nombraría este jueves a Kirsten A. Davies como nueva directora nacional de ciberseguridad, en el marco de la renovación del equipo de inteligencia artificial del presidente Donald Trump.

Davies se desempeña actualmente como directora de información del Pentágono. Su eventual llegada al cargo deberá pasar por el proceso de confirmación correspondiente en el Senado estadounidense.

La oficina que hasta ahora encabeza Cairncross asesora al presidente en materia de ciberseguridad y coordina la estrategia de seguridad informática en las distintas dependencias del Gobierno federal.

Salida ocurre tras fallas tecnológicas en Estados Unidos

La posible salida de Cairncross se da después de una serie de interrupciones tecnológicas que afectaron distintos servicios en el país. Entre ellas, fallas en Microsoft Outlook, United Airlines y plataformas bancarias, así como problemas en la red interna de comunicaciones de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y una suspensión nacional de vuelos ordenada por la Administración Federal de Aviación (FAA).

Los incidentes generaron cuestionamientos sobre una posible relación entre las fallas y la seguridad informática estadounidense. Sin embargo, funcionarios de la administración Trump han sostenido que no existen indicios de que estén conectadas o sean resultado de ciberataques.

La salida de Cairncross sería uno de los movimientos más recientes dentro de la administración Trump, luego de las pérdidas republicanas en las elecciones de mitad de período de noviembre.

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