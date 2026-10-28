Flávio Bolsonaro habría aterrizado en EE. UU. tras salir de Brasil, reportan medios estadounidenses

Flávio Bolsonaro. Foto: Reuters

Flávio Bolsonaro habría aterrizado en Estados Unidos tras salir de Brasil luego de la derrota frente a Luiz Inacio Lula Da Silva, en medio de una investigación por supuesta corrupción y lavado de dinero, y una orden de la autoridad brasileña que le solicitó la entrega de su pasaporte.

¿Qué se sabe del presunto aterrizaje de Flávio Bolsonaro en EE. UU.?

La agencia AFP citó los reportes de CNN y The Washington Post, quienes informaron, cada uno, que una fuente anónima habría revelado que el excandidato presidencial brasileño ya se encontraba en territorio estadounidense.

Sin embargo, hasta el momento, se desconoce el lugar exacto donde habría aterrizado el hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Incluso se desconoce, desde hace unas horas, el paradero de Flavio.

¿Dónde está Flávio Bolsonaro? Cronología del paradero del excandidato presidencial

Orden de entregar el pasaporte

El lunes, las autoridades de Brasil le concedieron a Flávio Bolsonaro 24 horas para entregar su pasaporte como parte de una investigación por presunto blanqueo de capitales.

Pese a la orden, Flávio no entregó el documento.

Presunta salida Flávio Bolsonaro

Durante la mañana de este 27 de octubre, Reuters reportó que senador brasileño, de 45 años, habría salido de Brasil con destino a Estados Unidos.

Sin embargo, un alto cargo de la Policía Federal brasileña afirmó que el senador no salió del país por ninguno de los puntos migratorios habituales.

Visa de EE. UU. para Flávio Bolsonaro

El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que le concedería a Flávio Bolsonaro y a su familia visados, ante las múltiples investigaciones que enfrenta en Brasil y luego de las elecciones del domingo.

Sin embargo, hasta el momento no se tiene certeza de donde se encuentra Flávio Bolsonaro tras perder las elecciones en Brasil.

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