“Quien sale escondido algo debe”: Lula critica presunta fuga de Bolsonaro a EE. UU.

Bolsonaro perdió frente a Lula en las presidenciales. Foto:

Tras darse a conocer la salida de Flávio Bolsonaro de Brasil e internarse en Estados Unidos, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva declaró que “quien sale escondido de su país es porque algo debe”. Sin embargo, afirmó no tener informaciones “precisas” al respecto.

Durante un acto conmemorativo por su cumpleaños 81, en Brasilia, el mandatario dijo que el hecho de que el ultraderechista se haya ido de Brasil es “vergonzoso”, pues no tiene un compromiso con la verdad.

“Un ciudadano que sale de escondido de su país es porque algo debe… Demostró que es un ciudadano que fue la figura más mentirosa que vi en el planeta. No tiene un compromiso con la verdad… Y ese acto, salir de Brasil es vergonzoso”, afirmó.

Explicó que, por el contrario, cuando lo acusaron por presuntos actos de corrupción, decidió entregarse a las autoridades para demostrar su inocencia. Ahora, tiempo después, fue reelecto para su cuarto mandato no consecutivo. Asimismo, señaló que cuando le pidieron su pasaporte lo entregó, algo que debió haber hecho Bolsonaro también.

“Que se haya ido de Brasil es vergonzoso”



Lula da Silva apuntó contra Flávio Bolsonaro por su escape a Estados Unidos, aseguró que el ex candidato “no tiene compromiso con la verdad” y agregó: “Un ciudadano que sale escondido es porque algo debe” pic.twitter.com/hUDTutrQhz — El Destape (@eldestapeweb) October 27, 2026

Estados Unidos concederá visas a Flávio Bolsonaro y a su familia

El Gobierno de Estados Unidos concederá visas al senador brasileño Flávio Bolsonaro y a sus familiares, informó este martes una fuente diplomática citada por la agencia AFP, luego de que el excandidato presidencial fuera derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva en las presidenciales de Brasil.

“Estados Unidos emitirá visados a Flávio Bolsonaro y a su familia y les permitirá la entrada en Estados Unidos”, declaró una fuente de alto nivel del Departamento de Estado estadounidense, bajo condición de anonimato.

La información sobre las visas se dio a conocer después de que medios brasileños reportaran que Flávio Bolsonaro habría salido de Brasil junto con su esposa y sus dos hijas, con destino a Estados Unidos.

La situación ocurre después de que el juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal de Brasil, le prohibiera salir del país y ordenara la entrega de sus pasaportes. La Policía Federal canceló sus documentos de viaje después de que venciera el plazo establecido para entregarlos.

Aunque se dio a conocer la disposición del Gobierno de EE.UU. de otorgar visas a Bolsonaro y a su familia, hasta el momento no hay una confirmación oficial de que el ultraderechista haya ingresado a territorio estadonidense. De igual manera, no se ha pronunciado el presidente Donald Trump ni la Casa Blanca.

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