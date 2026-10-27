Trump vuelve a hablar de cambiar el mapa de América y pone la mira en Venezuela

Trump hizo la declaración en Texas. Foto: AFP

Durante un mitin en Corpus Christi, Texas, el presidente Donald Trump volvio a bromear sobre realizar modificaciones al mapa de América. En esta ocasión planteó la idea de convertir a Venezuela en el estado 51 de Estados Unidos y que sus habitantes elijan a un gobernador en lugar de un presidente.

La declaración ocurre en medio del acercamiento entre ambas naciones, marcado por nuevos acuerdos petroleros y un plan de reformas políticas y electorales que podría abrir el camino a elecciones presidenciales venezolanas en 2027.

¿Qué dijo Donald Trump sobre Venezuela y el estado 51?

Durante un acto de apoyo a candidatos republicanos para las elecciones de medio mandato, el líder republicano habló sobre la posibilidad de incorporar a Venezuela como un nuevo estado estadounidense.

“Hagámoslo el estado 51 y, en vez de un presidente, celebraremos una elección a gobernador”, expresó.

Cabe destacar que no es la primera ocasión en que Donald Trump menciona esta posibilidad.

Trump sobre Venezuela: “Nos estamos trayendo mucho petróleo. Quizás algún día pronto se convierta en un próspero estado número 51. Es posible. Hagámoslo el estado 51 y en lugar de un presidente, tendremos unas elecciones para gobernador.” pic.twitter.com/zJ4NBKizh4 — Dori Toribio (@DoriToribio) October 27, 2026

Trump agradece acuerdo petrolero con Venezuela

Durante el mismo evento, el presidente estadounidense agradeció al Gobierno venezolano la firma de un acuerdo que otorga a North American Blue Energy Partners (NABEP) concesiones sobre 17 yacimientos petroleros.

Donald Trump aseguró que las relaciones entre ambos países han mejorado y destacó las inversiones de compañías petroleras en territorio venezolano.

Tras el mitin, estaba previsto que el mandatario, acompañado del secretario de Estado, Marco Rubio, visitara un buque con petróleo venezolano que llegó a un puerto de Texas.

¿Habrá elecciones presidenciales en Venezuela en 2027?

Las declaraciones de Trump se producen un día después de que el Departamento de Estado anunciara su respaldo a un plan para reformar los sistemas judicial y electoral de Venezuela.

De acuerdo con ese planteamiento, después de las reformas, Delcy Rodríguez tendría que declarar vacante la Presidencia.

Esto abriría un plazo constitucional de seis meses para celebrar nuevas elecciones, previstas de manera tentativa para 2027.

El acercamiento diplomático entre Washington y Caracas ocurrió después de la captura de Nicolás Maduro durante una intervención militar estadounidense.

Posteriormente, el Gobierno de Trump restableció las relaciones diplomáticas con el país sudamericano y anunció un acuerdo petrolero que permite a Estados Unidos acceder a una quinta parte de las reservas de crudo venezolano.

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