Frontera entre México y EE. UU. Foto: Cuartoscuro

Las operaciones de los cárteles mexicanos con drones mantienen en alerta al Gobierno de Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses detectaron más de 30 mil vuelos sospechosos de aeronaves no tripuladas a lo largo de la frontera sur durante 2026, de acuerdo con el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin.

El funcionario advirtió que las organizaciones criminales utilizan estos dispositivos para vigilar los movimientos de los agentes fronterizos, facilitar el contrabando de drogas y realizar ataques contra autoridades mexicanas y grupos rivales. También alertó sobre las mejoras tecnológicas que podrían ampliar las capacidades de estas aeronaves.

Cárteles mexicanos utilizan drones para vigilar la frontera

Durante un testimonio por escrito ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, Mullin informó que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) identificó más de 30 mil vuelos sospechosos durante este año.

Los cárteles mexicanos siguen usando artefactos aéreos no tripulados disponibles en el mercado comercial.

La cifra contrasta con un reporte presentado en julio de 2025, cuando el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que había registrado 27 mil vuelos sospechosos durante la segunda mitad de 2024.

Mullin explicó que los grupos criminales también han incorporado drones armados en sus enfrentamientos. Dentro de México, estas aeronaves se han utilizado contra elementos de seguridad y organizaciones delictivas rivales.

Entre las características tecnológicas que preocupan a las autoridades estadounidenses mencionó:

Cámaras de mayor resolución.

Mayor autonomía de vuelo.

Sistemas de protección contra interferencias electrónicas.

Incremento en la capacidad de carga.

Según el funcionario, estos avances podrían aumentar el interés de las organizaciones criminales por utilizar drones en sus actividades.

Operaciones de México y EE. UU. contra narcodrones

En septiembre de 2025, una evaluación del Centro Nacional de Contraterrorismo (NCTC), el DHS y el FBI identificó operaciones de drones vinculadas con grupos criminales mexicanos hasta 48 kilómetros dentro del espacio aéreo estadounidense.

El documento también señaló al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y al Cártel de Sinaloa por el uso de aeronaves con explosivos contra comunidades y fuerzas de seguridad en México. Sin embargo, precisó que hasta entonces no se conocían ataques de cárteles con drones dentro de Estados Unidos.

Como parte de la respuesta, México y Estados Unidos realizaron la operación binacional Águila Alta, del 7 al 21 de septiembre, en la zona de Tijuana y San Diego, para detectar e inhibir aeronaves utilizadas por organizaciones criminales.

Además, el 16 de octubre, la Administración Federal de Aviación (FAA) prohibió los vuelos no autorizados de drones en una franja fronteriza de una milla náutica al norte de México, hasta una altura de 400 pies.

En México, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que cuenta con equipos de detección e inhibición para enfrentar esta amenaza. Así, la advertencia de Mullin mantiene el uso de drones entre los temas de seguridad que ambos países buscan atender.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.