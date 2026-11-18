Ruso acusado de espionaje habría cruzado a EE. UU. con coyotes. Foto:Getty

Un ciudadano ruso fue acusado por autoridades de Estados Unidos de actuar como agente de un gobierno extranjero para vigilar y recopilar información sobre empleados de una empresa de tecnología y defensa ubicada en Silicon Valley, California.

Se trata de Igor D’iu, quien presuntamente ingresó de manera ilegal a territorio estadounidense en el verano de 2026, después de viajar desde Turquía a la Ciudad de México y recibir ayuda de una persona que facilitó su cruce fronterizo.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el acusado habría recibido instrucciones, equipo y financiamiento de personas vinculadas con el Gobierno ruso para realizar labores de vigilancia contra trabajadores de la compañía, debido a que esta suministraba armas utilizadas por Ucrania en la guerra contra Rusia.

De acuerdo con el informe, D’iu compareció por primera vez ante un tribunal el 2 de noviembre y permanece bajo custodia federal y su próxima audiencia está programada para el 24 de noviembre.

¿Cómo cruzó ilegalmente Igor D’iu de México a Estados Unidos?

Según la acusación formal y la declaración jurada que respaldan el caso, Igor D’iu viajó de Estambul, Turquía, a la Ciudad de México en junio de 2026.

Una vez en territorio mexicano, sus cómplices lo pusieron en contacto con una persona que lo ayudó a cruzar la frontera entre México y Estados Unidos. El comunicado oficial no identifica a ese intermediario ni detalla la ruta o el método utilizado para ingresar al país.

Después de cruzar, D’iu recibió instrucciones para comprar computadoras portátiles, teléfonos celulares, equipos de redes inalámbricas y programas de acceso remoto, herramientas que presuntamente utilizaría para cumplir sus misiones.

Sus contactos se comunicaban con él mediante Telegram y le indicaron que trabajaba para la “Madre Patria”. También le ordenaron recopilar información sobre la empresa tecnológica y de defensa, debido a su apoyo militar a Ucrania.

¿Quién es Igor D’iu y qué hacía antes de ser descubierto?

El comunicado del Departamento de Justicia identifica a Igor D’iu como ciudadano ruso, pero no proporciona su edad, fecha de nacimiento ni otros datos biográficos personales.

Las autoridades sostienen que fue reclutado, dirigido y financiado por el Gobierno ruso para vigilar a trabajadores de una importante empresa estadounidense de tecnología y defensa, cuya oficina se encuentra en Palo Alto, California.

Entre las actividades que presuntamente realizaba estaban:

Acudir a una cafetería cercana a las instalaciones de la compañía para identificar a sus empleados.

Fotografiar las pantallas de las computadoras portátiles de los trabajadores mientras realizaban sus actividades.

Colocar su computadora portátil en puntos específicos cerca de la empresa para permitir el acceso remoto e intentar recopilar información.

Investigar en internet las direcciones particulares de varios empleados, incluido un alto ejecutivo.

Vigilar y seguir a trabajadores hasta sus domicilios.

Foto: Justice.gov

Uno de los episodios que llamó la atención de las autoridades ocurrió aproximadamente el 3 de septiembre de 2026, cuando presuntamente siguió a una empleada durante casi 50 kilómetros, desde las oficinas de la empresa en Palo Alto hacia San Francisco.

La mujer intentó perderlo mediante giros irregulares, caminos secundarios y al ingresar al estacionamiento de un supermercado. Sin embargo, D’iu habría continuado siguiéndola, incluso realizando vueltas en U, giros ilegales y pasando un semáforo en rojo.

Ante el temor por su seguridad, la empleada llamó al 911 y recibió instrucciones para dirigirse a una estación de policía de San Francisco. El presunto seguimiento terminó después de que contactara a un agente.

Los investigadores también encontraron indicios de que D’iu había seguido a otros empleados en días anteriores.

Posteriormente, la policía de Palo Alto lo contactó por el incidente. De acuerdo con la declaración jurada, el acusado cambió de vehículo, obtuvo otro número telefónico y viajó a Reno, Nevada, siguiendo instrucciones de sus cómplices. Más tarde regresó al Área de la Bahía para continuar con sus encargos.

¿Qué encontraron los agentes del FBI en su casa durante el registro de octubre?

En octubre de 2026, agentes del FBI ejecutaron órdenes de registro en la vivienda de D’iu, ubicada en East Palo Alto, California.

Durante el operativo aseguraron aproximadamente 18 mil dólares en efectivo, además de dispositivos electrónicos, documentos y materiales que, según la investigación, estarían relacionados con sus actividades.

Entre los objetos incautados se encontraban:

Dos computadoras portátiles.

Dos teléfonos iPhone.

Dos pasaportes rusos.

Equipos de redes inalámbricas.

Documentos de identificación presuntamente fraudulentos.

Una libreta con diez direcciones escritas a mano, varias correspondientes a domicilios de empleados de la empresa.



Pasaporte ruso. Foto: Justice.gov

También recuperaron perfiles detallados de al menos tres trabajadores. Estos documentos contenían información personal, nombres de familiares, antecedentes académicos y laborales, así como evaluaciones sobre sus fortalezas y debilidades.

La investigación también señala que D’iu habría utilizado identidades falsas para ocultar sus actividades. Los agentes interceptaron dos paquetes internacionales enviados desde el extranjero que contenían documentos de identificación ocultos.

Entre ellos había una licencia de conducir de California falsificada, un pasaporte estadounidense auténtico que habría sido alterado para mostrar la fotografía y los datos de una identidad falsa, y una tarjeta del Seguro Social a nombre de “Hugo Landry Johns”.

Pasaporte falsificado. Foto: Justice.gov

¿Cuántos años de prisión podría recibir el presunto agente ruso?

Igor D’iu enfrenta cuatro cargos federales: conspiración para actuar como agente de un gobierno extranjero, actuar como agente extranjero sin notificar al fiscal general, acoso interestatal y fraude relacionado con documentos de identificación.

De ser declarado culpable, las penas máximas previstas para cada delito son:

Cargo Pena máxima de prisión Multa máxima Conspiración para actuar como agente de un gobierno extranjero 5 años 250 mil dólares Actuar como agente extranjero sin notificar al fiscal general 10 años 250 mil dólares Acoso interestatal 5 años 250 mil dólares Fraude relacionado con documentos de identificación 1 año 100 mil dólares

Además, los cargos de conspiración y acoso interestatal contemplan hasta tres años de libertad supervisada por cada uno. El cargo de actuar como agente extranjero también contempla hasta tres años, mientras que el de fraude relacionado con documentos de identificación establece hasta un año.

Estas son las penas máximas contempladas por la legislación estadounidense para cada cargo; no significan que el acusado vaya a recibirlas automáticamente ni que deban sumarse para determinar una condena total.

El caso es procesado por la Fiscalía del Distrito Norte de California y la Sección de Contrainteligencia y Control de Exportaciones de la División de Seguridad Nacional. El FBI cuenta con la colaboración de los departamentos de policía de Palo Alto y San Francisco.

Hasta el momento, Igor D’iu permanece bajo custodia federal y se presume inocente mientras no se demuestre su culpabilidad ante un tribunal.

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