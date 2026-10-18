“Cierren sus fronteras”: Trump arremete contra la inmigración en Francia

Trump pide a Francia cerrar sus fronteras tras protestas. Foto: AFP.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vinculó la inmigración con los disturbios en Francia registrados durante una jornada de manifestaciones y pidió al gobierno francés endurecer sus normas migratorias y cerrar sus fronteras.

El mandatario hizo las declaraciones el domingo a través de su plataforma Truth Social, luego de que las protestas del sábado dejaran daños materiales y mil 800 detenidos.

Afirmó que “Francia está en llamas” y atribuyó los acontecimientos a la llegada de personas procedentes de otras regiones del mundo. También instó a las autoridades francesas a tomar medidas para controlar la inmigración.

Disturbios en Francia dejan mil 800 detenidos

Francia enfrenta las consecuencias de las manifestaciones del sábado, que provocaron daños en distintos puntos del país y un saldo de al menos mil 800 personas detenidas. Entre los incidentes reportados se encuentra el incendio de un ayuntamiento histórico en el sur del territorio francés.

Los acontecimientos incrementan la presión sobre el presidente Emmanuel Macron, a seis meses de las elecciones.

JD Vance relaciona el caso francés con elecciones en Estados Unidos

Las declaraciones de Trump se sumaron a los comentarios que el vicepresidente estadounidense, JD Vance, publicó el sábado sobre la situación francesa. Vance también relacionó los disturbios con las políticas migratorias y las decisiones de los gobiernos occidentales en materia de diversidad e integración.

En un mensaje difundido en redes sociales, el vicepresidente sostuvo que los liberales occidentales permitieron la llegada de personas de otras regiones del mundo en nombre de la diversidad y la compasión, sin atender, según su postura, los desafíos de la asimilación y la compatibilidad cultural.

Vance afirmó que, a su juicio, las advertencias sobre las consecuencias de esas políticas no fueron escuchadas. Asimismo, expresó su preocupación por los daños a monumentos en Francia.

Western liberals imported the third world into France and other countries in the name of diversity and compassion. They ignored fundamental questions of assimilation and compatibility. They were told it would lead to this and they didn't listen.



I pray that France, a beautiful… https://t.co/y39o3JGlWh — JD Vance (@JDVance) October 18, 2026

El vicepresidente también se refirió a la situación política de su país y la relacionó con las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos, previstas para el 3 de noviembre.

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