Irán ejecutará “daños enormes” a Estados Unidos si reactiva sus ataques

Bombardeo en Medio Oriente: Foto: AFP

El primer ministro de Defensa de Irán, Mehrdad Ajlaqi, declaró que ejecutará “daños enormes” a Estados Unidos y sus aliados si Washington reactiva su ofensiva.

El Parlamento de Irán aprobó su nombramiento en el cargo, ocho meses después de la muerte de su predecesor durante los primeros ataques de Estados Unidos e Israel, el 28 de febrero.

Tras su designación, Mehrdad Ajlaqi dijo a los medios de comunicación que “la gente puede estar segura de que, muy probablemente, no se atreverán a atacarnos”.

“Si ellos (Estados Unidos) lo hacen, tanto ellos mismos como la región sufrirán daños enormes“.

Además, subrayó que una de sus principales tareas como primer ministro será fortalecer el Frente de la Resistencia, como se le llama a un conjunto de grupos armados que son aliados de Irán y hostiles a Israel.

¿Quién es Mehrdad Ajlaqi, nuevo ministro de Defensa de Irán?

Mehrdad Ajlaqi fue elegido como nuevo ministro de Defensa con 237 votos a favor de un total de 277, según el sitio web del gobierno iraní.

Durante ocho meses, el general de los Guardianes de la Revolución, Majid Ebnelreza, ejerció como ministro interino.

Mehrdad Ajlaqi, de 68 años, no tiene carrera militar, aunque suma 42 años trabajando para el Ministerio de Defensa.

En 2007, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sancionó a Mehrdad Ajlaqi por su presunta implicación en actividades relacionadas con el programa balístico y nuclear de Irán.

La tensión entre Washington y Teherán

Actualmente, están detenidos los ataques entre Irán y Estados Unidos que sucedían en el estrecho de Ormuz, la ruta marítima bloqueada por Teherán que Washington insiste en abrir para normalizar el precio de los combustibles.

Pese a eso, Donald Trump sigue amenazando a Washington con una ofensiva a gran escala.

La cadena CNN informó que Washington considera usar la llamada “Madre de todas las bombas” contra Irán, en caso de que el presidente republicano decida reanudar los ataques.

Se trata de la GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (MOAB), un artefacto no nuclear que pesa aproximadamente 10 toneladas. Se usaría para atacar infraestructura energética y sitios nucleares iraníes.

El 11 de octubre, el líder del Consejo Supremo de Seguridad de Irán, Mohsen Rezai, aseguró que Washington ya aceptó algunas de las siete condiciones planteadas por Teherán para reabrir el estrecho. Sin embargo, subrayó que el gobierno de Donald Trump ha dado una respuesta inadecuada.

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