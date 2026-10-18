Tragedia durante misa: muere el sacerdote Patricio Sánchez tras caerle una cruz

Accidente en plena misa. Foto: Cuartoscuro ilustrativa.

Una misa en la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en Guayaquil, Ecuador, terminó en tragedia luego de que una cruz cayera sobre el sacerdote Patricio Alfredo Sánchez Molinari, quien murió a consecuencia del golpe.

Cruz cae encima de sacerdote en Ecuador y le ocasiona la muerte

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que la cruz de madera instalada detrás del altar se desprendió y cayó sobre el sacerdote Sánchez Molinari, mientras oficiaba la ceremonia religiosa.

⚫️ Ekvador’da Rahip Patricio Sánchez, ayin sırasında arkasındaki büyük haç dekorunun üzerine düşmesi sonucu öldü. pic.twitter.com/PzRoiIRjme — SİYAH SANCAK (@siyahsancakx) October 18, 2026

La misa se transmitía por redes sociales, por lo que el accidente no solo fue presenciado por quienes estaban en el lugar, sino también por quienes seguían la ceremonia en directo.

En la transmisión se puede escuchar que, tras el hecho, los presentes piden llamar a una ambulancia para atender al sacerdote, quien yacía en el suelo debido al impacto.

Arquidiócesis de Guayaquil confirma muerte del sacerdote Patricio Sánchez

La Arquidiócesis de Guayaquil confirmó el deceso del párroco mediante un comunicado, firmado por el cardenal arzobispo Luis Gerardo Cabrera Herrera, en el que expresó su solidaridad, afecto y cariño para la familia y amigos de Sánchez Molinari.

Sin embargo, no detalló cómo ocurrió el fallecimiento ni aclaró si el sacerdote perdió la vida en el momento del impacto o después de ser atendido por personal médico. Asimismo, no dio detalles sobre el desprendimiento de la cruz de madera y qué motivó a que se cayera.

¿Quién era Patricio Sánchez Molinari?

El padre Patricio Sánchez Molinari era párroco de la Iglesia del Perpetuo Socorro, situada en la Vicaría Centro de Guayaquil.

Además, pertenecía a la Congregación del Santísimo Redentor, conocida como los redentoristas, una comunidad religiosa fundada por san Alfonso María de Ligorio en 1732.

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