Hombre de 71 años muere en Florida tras ser atacado por un caimán

Caimán americano caminando por el pasto | Foto: Shutterstock

Un hombre de 71 años murió el viernes 16 de octubre tras ser atacado por un caimán mientras pescaba en un estanque del parque Dr. Bradford Memorial, en Winter Garden, Florida, según informó la Comisión de Conservación de la Pesca y la Fauna Silvestre (FWC).

La víctima fue identificada como Steven Hamilton, residente de la localidad. El reptil involucrado medía casi 12 pies de largo, según información atribuida a las autoridades que investigan el caso.

El ataque ocurrió alrededor de las 5:00 de la tarde, cuando Hamilton se encontraba en la orilla de un estanque conectado con el lago Apopka, al noroeste de Orlando.

La Policía de Winter Garden y los equipos de bomberos acudieron al lugar después de recibir una llamada de emergencia.

Las labores de rescate se complicaron debido a la presencia de otros caimanes activos en el agua. El cuerpo del hombre fue recuperado posteriormente, mientras las autoridades continuaron con las actuaciones para determinar las circunstancias del incidente.

Presencia de otros caimanes complicó las labores de rescate en Florida

El capitán de la Policía de Winter Garden, Michael Mason, explicó al medio local WESH 2 News que Hamilton estaba pescando en la orilla cuando ocurrió el ataque.

Por su parte, el jefe de bomberos de la localidad, José Gainza, informó que los equipos de emergencia tuvieron dificultades para recuperar el cuerpo debido a la actividad de otros caimanes en la zona.

El parque Dr. Bradford Memorial se encuentra cerca del lago Apopka, un cuerpo de agua donde estos reptiles son habituales. Mason señaló que las autoridades no habían recibido avisos previos sobre la presencia de un caimán cerca de la orilla antes del ataque.

Tras el incidente, la FWC desplegó a un cazador contratado para retirar al animal considerado responsable.

La agencia informó que el ejemplar medía 11 pies y 8 pulgadas, equivalentes a aproximadamente 3.56 metros, y fue retirado del área. Las autoridades policiales y la FWC mantienen la investigación para esclarecer lo sucedido.

Florida registra otra muerte por ataque de caimán en 2026

El fallecimiento de Hamilton constituye el segundo ataque mortal de un caimán reportado en Florida durante 2026, de acuerdo con los datos difundidos sobre ambos incidentes.

En junio, Brittany Clark, una mujer de 31 años, murió después de ser atacada por un caimán mientras se encontraba en las inmediaciones del río Econ, en el centro del estado.

Los dos casos ponen sobre la palestra los riesgos que pueden existir en áreas recreativas cercanas a cuerpos de agua donde habitan estos animales.

Sin embargo, la FWC señala que las lesiones graves provocadas por caimanes son poco frecuentes.

La comisión administra el Programa Estatal de Caimanes Problemáticos (SNAP), mediante el cual atiende reportes sobre ejemplares que podrían representar un peligro para las personas, las mascotas o las propiedades.

La agencia recomienda mantener una distancia segura de los caimanes y no acercarse a ellos. Quienes consideren que un ejemplar representa una amenaza pueden comunicarse con la línea estatal de atención de la FWC al 866-392-4286.

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