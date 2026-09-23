Trump, a favor de a prohibir la exportación de diésel estadounidense

Trump a favor de prohibir exportaciones de diésel de EE. UU. Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró este martes a favor de prohibir las exportaciones de diésel estadounidense, ante el aumento de los precios de los combustibles derivado de la guerra en Medio Oriente.

Trump señaló que la medida podría tener un efecto limitado sobre los precios dela gasolina para automóviles, mientras su gobierno analiza si una restricción total o parcial a las exportaciones sería viable.

Trump plantea prohibir las exportaciones de diésel

“Yo también he abogado por eso. He dicho que no enviemos diésel. Producimos mucho diésel. Eso podría tener un pequeño efecto en la gasolina normal para automóviles”, declaró Trump ante periodistas al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El presidente estadounidense agregó que se tomará una decisión “rápidamente”, mientras su administración analiza las posibles consecuencias de limitar las ventas de este combustible al extranjero. La propuesta surge en un contexto de incremento de los precios del diésel en Estados Unidos, combustible utilizado principalmente por transportistas y agricultores.

Gobierno de EU analiza si la medida sería viable

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, quien se encontraba en la misma sala que Trump, confirmó que el gobierno estudia las posibles alternativas. La medida podría aplicarse de manera total o parcial, aunque hasta el momento el gobierno de Estados Unidos no ha anunciado una decisión definitiva sobre las exportaciones.

“Estamos estudiando si eso es viable en función de la capacidad global de refinación y si una prohibición total o parcial sería eficaz”, explicó Bessent.

El líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, también se pronunció la semana pasada sobre la posibilidad de establecer una prohibición y dijo estar “abierto” a una medida de este tipo si pudiera contribuir a reducir la presión sobre los precios.

Diésel en Estados Unidos alcanza precios récord

El precio del diésel se ha convertido en un tema relevante para la economía estadounidense debido a su impacto en sectores como el transporte de mercancías y la agricultura. De acuerdo con datos de la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA), el galón de diésel, equivalente a 3.78 litros, alcanzó un promedio de 6.53 dólares, en niveles récord.

El incremento de los precios de los combustibles ocurre en medio de la guerra en Oriente Medio, conflicto que, de acuerdo con la información difundida, comenzó a finales de febrero con ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y posteriormente se amplió en la región.

El aumento en las gasolineras también se ha convertido en un asunto político en Estados Unidos, de cara a las elecciones legislativas de mitad de mandato previstas para principios de noviembre.

¿Cuánto diésel exporta Estados Unidos?

Estados Unidos es actualmente el principal productor y consumidor de petróleo a nivel mundial. En junio, el país exportó diariamente más de 1.4 millones de barriles de productos destilados, una categoría que incluye principalmente el diésel, según datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA).

Una eventual prohibición de las exportaciones tendría que considerar, entre otros factores, la capacidad de refinación estadounidense y la disponibilidad de combustibles en el mercado internacional. Por ahora, Trump indicó que su gobierno analizará la viabilidad de la medida y que la decisión se conocerá en un plazo breve.