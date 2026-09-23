María Corina Machado intenta volver a Venezuela tres veces y no lo logra

María Corina Machado. Foto: Reuters

La líder opositora venezolana María Corina Machado realizó tres intentos fallidos para regresar a Venezuela en las últimas horas, de acuerdo con su equipo y reportes de prensa conocidos este martes.

Los movimientos ocurrieron mientras la presidenta interina Delcy Rodríguez se reunió en Nueva York con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

María Corina Machado suma siete intentos para volver a Venezuela

Pedro Urruchurtu, asesor de Machado, señaló en redes sociales que los intentos más recientes se realizaron por mar y aire. Formarían parte de siete esfuerzos fallidos para regresar al país desde que la dirigente salió clandestinamente de Venezuela hace nueve meses.

La información fue reportada inicialmente por el periódico español ABC y posteriormente confirmada por un portavoz de María Corina Machado.

En ABC: He vivido muchas historias como periodista, pero pocas como esta. Acompañé a María Corina Machado en Panamá y fui testigo directo de tres intentos frustrados en un solo día para continuar su regreso a Venezuela, por mar y por aire. Esta es la historia del bloqueo que… pic.twitter.com/1HCI0XJxJl — David Alandete (@alandete) September 23, 2026

La dirigente opositora no se ha pronunciado públicamente sobre estos últimos intentos.

ABC tampoco detalló quién o qué impidió que Machado pudiera entrar a Venezuela por vía marítima y aérea.

EE. UU. había pedido a Machado aplazar su regreso

Después de los terremotos registrados en Venezuela durante junio, funcionarios estadounidenses pidieron en privado a Machado que pospusiera su regreso al país.

Personas familiarizadas con el asunto señalaron que funcionarios de Estados Unidos también se opusieron a sus esfuerzos para volver a territorio venezolano.

El Departamento de Estado estadounidense no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters sobre los recientes intentos.

María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz, permanece en el exilio desde finales del año pasado. Previamente pasó un periodo escondida después de las controvertidas elecciones presidenciales de 2024.

Machado había prometido en distintas ocasiones regresar a Venezuela tras la salida de Nicolás Maduro y pese a los dos fuertes terremotos registrados en el país..

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