España se prepara a días de las elecciones. Foto: Reuters/AFP

España celebrará este domingo 29 de noviembre de 2026 elecciones generales anticipadas, en las que millones de ciudadanos acudirán a las urnas para renovar las dos cámaras de las Cortes Generales: el Congreso de los Diputados y el Senado.

Los comicios definirán la composición del nuevo Parlamento y abrirán el proceso para elegir al próximo presidente del Gobierno. Entre los principales contendientes se encuentran el actual mandatario, Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), y Alberto Núñez Feijóo, del conservador Partido Popular (PP).

La jornada electoral se desarrolla en un escenario de competencia entre bloques políticos, con la vivienda, la inmigración y las investigaciones por corrupción entre los asuntos que han marcado la campaña.

¿Qué se elige en las elecciones generales de España?

Los españoles votarán para renovar las dos cámaras que integran las Cortes Generales, el órgano legislativo del país:

Congreso de los Diputados: se elegirán sus 350 integrantes. Esta cámara tiene la facultad de otorgar la confianza al presidente del Gobierno.

se elegirán sus 350 integrantes. Esta cámara tiene la facultad de otorgar la confianza al presidente del Gobierno. Senado: se elegirán directamente 209 senadores. A ellos se suman representantes designados por las asambleas legislativas de las comunidades autónomas.

Para obtener la mayoría absoluta en el Congreso se necesitan 176 de los 350 escaños.

Es importante precisar que los ciudadanos no eligen directamente al presidente del Gobierno. Primero votan por sus representantes parlamentarios y, posteriormente, el Congreso participa en el proceso de investidura, mediante el cual se determina quién encabezará el Ejecutivo.

Las nuevas Cortes Generales celebrarán su sesión constitutiva el 23 de diciembre de 2026, a las 10:00 horas, de acuerdo con el calendario oficial.

Elecciones generales españolas de 2026: encuestas, Sánchez vs. Feijóo y qué puede suceder después

Los comicios anticipados podrían modificar la composición política del Gobierno español. De acuerdo con el seguimiento de encuestas publicado por Reuters el 26 de noviembre, el Partido Popular se ubica alrededor del 31% de la intención de voto, seguido por el PSOE, cercano al 30%, y Vox, con aproximadamente 18%.

Estos resultados apuntan a que una posible alianza entre el PP y Vox podría reunir los escaños necesarios para alcanzar la mayoría absoluta en el Congreso. Sin embargo, las encuestas no representan resultados definitivos y la distribución de los escaños dependerá de la votación.

El escenario también mantiene abierta la posibilidad de que Pedro Sánchez busque continuar al frente del Gobierno mediante acuerdos con otras fuerzas políticas.

¿Por qué España celebra elecciones anticipadas?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocó los comicios después de que el Parlamento rechazara, el pasado 2 de octubre, sus decretos para atender el descontento por el encarecimiento de los alquileres y los desalojos.

Las medidas fueron planteadas después de las protestas provocadas por el desalojo y posterior fallecimiento de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que vivía en Madrid. La renta mensual de su vivienda había aumentado de 570 a mil 650 euros.

La convocatoria electoral también se produjo en medio de cuestionamientos al Gobierno por la crisis migratoria en Ceuta, un accidente ferroviario mortal ocurrido en enero y diversas investigaciones por presunta corrupción que involucran a personas del entorno del mandatario.

A estos asuntos se sumó otro accidente ferroviario registrado el 28 de octubre, que también tuvo repercusiones en el debate político.

¿Quiénes son los principales candidatos a las elecciones de España?

Entre los aspirantes que concentran la atención de la contienda se encuentran los dirigentes de los dos principales partidos políticos:

Pedro Sánchez, Partido Socialista Obrero Español (PSOE)

El actual presidente del Gobierno busca mantenerse en el cargo. Dirige el PSOE desde 2017 y llegó a la Presidencia en 2018.

Durante la campaña ha defendido medidas para atender el problema de la vivienda, entre ellas limitar los precios de los alquileres y restringir determinados contratos de corta duración. También ha defendido los beneficios económicos de la inmigración y ha mantenido una postura crítica frente a las presiones del presidente estadounidense Donald Trump para aumentar el gasto militar.

Alberto Núñez Feijóo, Partido Popular (PP)

El dirigente de 65 años encabeza el PP desde abril de 2022. Antes de asumir el liderazgo nacional del partido, fue presidente de la comunidad autónoma de Galicia.

Su formación fue la más votada en las elecciones generales de 2023, pero no consiguió los apoyos parlamentarios suficientes para formar Gobierno. Desde entonces, Feijóo se ha mantenido como líder de la oposición.

Santiago Abascal, Vox

El dirigente de Vox también es una figura central en la contienda, debido a que su partido podría convertirse en un aliado necesario para que el PP alcance la mayoría parlamentaria.

Vox plantea controles migratorios más estrictos, una mayor centralización de las competencias del Estado, reducciones fiscales y cambios en distintas políticas sociales.

¿Qué papel podría tener Vox en el próximo Gobierno?

Una eventual alianza entre el Partido Popular y Vox podría llevar a una formación de extrema derecha a ocupar un lugar en el gabinete nacional por primera vez desde la muerte del dictador Francisco Franco, en 1975.

Vox pasó de ser una fuerza política minoritaria a convertirse en uno de los principales partidos del país. Su participación en un eventual Gobierno dependerá de los resultados electorales y de las negociaciones que se desarrollen después de la votación.

Por ahora, el partido de Santiago Abascal aparece en las encuestas como una fuerza con posibilidades de aumentar su representación parlamentaria.

¿Qué sucede con los partidos de izquierda en España?

La posibilidad de que Pedro Sánchez continúe al frente del Gobierno también dependerá del desempeño de las formaciones ubicadas a la izquierda del PSOE.

Varios de estos partidos no consiguieron ponerse de acuerdo para presentar una candidatura conjunta en todo el país, una situación que podría dificultar la construcción de una mayoría parlamentaria.

Entre las fuerzas que participan en este espacio se encuentra el Frente Amplio, plataforma que agrupa a distintas organizaciones políticas. También compiten formaciones como Podemos, que enfrenta el riesgo de perder representación en algunas circunscripciones, de acuerdo con las encuestas.

Por otra parte, partidos de distintas regiones mantienen presencia en la contienda, entre ellos EH Bildu, en el País Vasco; el BNG, en Galicia; y ERC y Junts, en Cataluña.

¿Cuáles son los principales temas de la campaña electoral?

La vivienda se convirtió en uno de los asuntos centrales de la contienda, debido a la escasez de inmuebles disponibles y al incremento de los precios de los alquileres.

Mientras Pedro Sánchez ha defendido medidas para limitar las rentas y regular los contratos de corta duración, el PP ha planteado una política de mayor desregulación.

La inmigración también ha ocupado un lugar importante en los debates. El PSOE ha defendido su contribución a la economía española, mientras que Vox propone endurecer los controles migratorios.

Otro tema recurrente ha sido la corrupción. Los partidos de oposición han utilizado las investigaciones y condenas relacionadas con personas del entorno político y familiar de Sánchez para cuestionar a su Gobierno. El presidente ha negado haber cometido alguna irregularidad.

¿Cómo funciona la votación en España?

Los ciudadanos recibirán dos papeletas para participar en la renovación de las Cortes Generales, una correspondiente al Congreso y otra al Senado.

En el Congreso de los Diputados, los 350 escaños se asignan mediante listas cerradas y bloqueadas. Esto significa que los electores votan por una candidatura de partido y no pueden modificar el orden de sus integrantes.

En el Senado, en cambio, se eligen directamente 209 representantes. En esta cámara, los ciudadanos pueden seleccionar nombres individuales de los candidatos que aparecen en la papeleta, de acuerdo con el número permitido en cada circunscripción.

La votación se realizará entre las 9:00 y las 20:00 horas, tiempo de España peninsular.

¿Qué pasará después de las elecciones del 29 de noviembre?

Una vez concluido el conteo de votos y definida la composición de las cámaras, el siguiente paso será la constitución del nuevo Congreso y del Senado, prevista para el 23 de diciembre de 2026.

Posteriormente, el rey Felipe VI propondrá a un candidato para la Presidencia del Gobierno, después de realizar consultas con los representantes de los partidos políticos.

El aspirante deberá someterse a una votación de investidura en el Congreso. Para obtener la confianza de la cámara necesitará:

Mayoría absoluta: al menos 176 votos favorables en la primera votación.

al menos 176 votos favorables en la primera votación. Mayoría simple: más votos a favor que en contra en una segunda votación, que se celebra 48 horas después de la primera.

Si ningún candidato consigue la confianza del Congreso, podrán continuar las negociaciones y celebrarse nuevas votaciones. En caso de que transcurran dos meses desde la primera votación de investidura sin que ningún candidato sea elegido, se disolverán las cámaras y se convocarán nuevas elecciones.

Por ello, el resultado del domingo no determinará por sí solo quién será el próximo presidente del Gobierno: también serán decisivos los acuerdos parlamentarios posteriores.

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