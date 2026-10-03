Misil con inteligencia artificial: Corea del Norte afirma que probó nueva arma

Corea del Norte afirma usar tecnología en misiles. Foto: AFP

Corea del Norte afirmó que probó un nuevo misil estratégico de alcance intermedio equipado con inteligencia artificial, horas después de que Corea del Sur reportara el lanzamiento de un misil balístico desde territorio norcoreano.

Kim Yo Jong, hermana del líder norcoreano Kim Jong Un, aseguró que el proyectil lanzado el sábado puede modificar su trayectoria de vuelo a baja altitud y que incorpora tecnología de inteligencia artificial.

Corea del Norte asegura que el misil recorrió más de 700 kilómetros

De acuerdo con la declaración de Kim Yo Jong difundida por medios estatales norcoreanos, el lanzamiento formó parte de una prueba de la nueva arma.

Tras detectar el lanzamiento, Corea del Sur y Japón informaron que los proyectiles recorrieron más de 700 kilómetros y casi 680 kilómetros, respectivamente, según la Agencia Telegráfica Central de Corea (ATCC).

La información disponible no detalla qué tipo de sistema de inteligencia artificial habría sido incorporado al misil ni ofrece elementos independientes que permitan verificar la afirmación norcoreana sobre sus capacidades.

El lanzamiento ocurre en medio de las tensiones militares que mantienen Corea del Norte, Corea del Sur y Japón en la región.

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