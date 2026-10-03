Copiloto de Flydubai intentó acto terrorista con un hacha: EAU

Vuelo Flydubai. Foto: AFP

El copiloto de un vuelo de Flydubai intentó realizar un “acto terrorista” durante un trayecto entre Dubái y Tel Aviv, informó este sábado la Fiscalía General de Emiratos Árabes Unidos (EAU). El atacante golpeó al piloto con el hacha de emergencia e intentó tomar el control de la aeronave.

El incidente ocurrió el 30 de septiembre en el vuelo FZ1073, que posteriormente fue desviado y realizó un aterrizaje de emergencia en Tabuk, Arabia Saudita. La aeronave llevaba 174 personas a bordo y varios integrantes de la tripulación resultaron heridos.

Copiloto de Flydubai atacó al comandante con un hacha

El fiscal general de EAU, Hamad Saif Al Shamsi, confirmó que las investigaciones establecieron que el copiloto comenzó a ejecutar un plan durante el vuelo. Según la autoridad, utilizó un hacha de emergencia para atacar al piloto dentro de la cabina y después intentó apoderarse de los controles del avión.

El piloto logró abrir la puerta de la cabina pese a resultar herido. Pasajeros y miembros de la tripulación intervinieron para someter al copiloto, mientras otros pilotos que viajaban como pasajeros ayudaron a mantener el control de la aeronave.

Vuelo Dubái-Tel Aviv realizó aterrizaje de emergencia

Durante el incidente, el avión registró un descenso de más de 16 mil pies en aproximadamente 30 segundos, antes de recuperar el control y continuar hacia Arabia Saudita. Finalmente, aterrizó en el aeropuerto de Tabuk.

Las autoridades emiratíes informaron inicialmente que habían abierto una investigación para determinar las circunstancias, los motivos y si existía una posible relación con actividades terroristas o una planificación previa.

Investigan motivación del copiloto

Aunque la Fiscalía de EAU ya calificó el hecho como un intento de acto terrorista, señaló que la investigación continúa para establecer las motivaciones, posibles vínculos y circunstancias completas del ataque. También se realizan análisis de evidencias físicas y digitales.

El caso permanece bajo investigación de las autoridades de Emiratos Árabes Unidos, mientras continúan las pesquisas relacionadas con el vuelo de Flydubai y su desvío a Arabia Saudita.

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