México, EE. UU. y Argentina llaman a frenar productos hechos con trabajo forzoso

Piden llevar discusión sobre trabajo forzoso a la OMC. FOTO: Getty

Los ministros de Comercio de México, Estados Unidos y Argentina reconocieron que el trabajo forzoso representa un desafío para sus economías y llamaron a reforzar las acciones internacionales para eliminar de las cadenas globales de suministro los productos fabricados bajo estas condiciones.

En una declaración conjunta, los tres países señalaron que el trabajo forzoso constituye una violación significativa de los derechos humanos y también un problema comercial, debido a que permite obtener beneficios mediante mercancías producidas en condiciones que generan una ventaja de precio artificial.

Los ministros advirtieron que la presencia de mercancías producidas con trabajo forzoso distorsiona el comercio y la competencia. Además, afecta a trabajadores y empresas que no recurren a estas prácticas.

De acuerdo con cifras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) citadas en el documento, en 2021 había alrededor de 28 millones de personas en situación de trabajo forzoso en el mundo.

La cifra representó un aumento aproximado de 10% frente a los cinco años anteriores, equivalente a 2.7 millones de personas adicionales.

Los tres países señalaron que, aunque la mayoría de las naciones prohíben el trabajo forzoso dentro de sus territorios, todavía se necesitan medidas nacionales y cooperación internacional para impedir que actores obtengan beneficios de productos importados fabricados total o parcialmente bajo estas condiciones.

Piden llevar discusión sobre trabajo forzoso a la OMC

México, Estados Unidos y Argentina también alentaron a los integrantes de la Organización Mundial del Comercio (OMC) a utilizar sus organismos correspondientes para discutir el impacto del trabajo forzoso en el comercio mundial.

Entre las acciones planteadas se encuentran:

Intercambiar información sobre importaciones y cadenas de suministro con riesgo de involucrar trabajo forzoso.

Compartir las medidas implementadas para erradicar estas prácticas.

Intercambiar información sobre mercancías comercializadas producidas mediante trabajo forzoso.

Compartir mejores prácticas para prevenirlo en las cadenas de suministro.

Países plantean prohibiciones y mayor cooperación

La declaración señala que durante los últimos seis años distintas economías han adoptado, o se han comprometido a adoptar, medidas destinadas a impedir la importación o comercialización de productos fabricados con trabajo forzoso.

Los tres países reconocieron su responsabilidad de colaborar para retirar estas mercancías de las cadenas de suministro y del comercio internacional. Esto incluye adoptar, mantener y aplicar de manera efectiva medidas que prohíban su importación o venta.

Finalmente, México, Estados Unidos y Argentina expresaron su respaldo al intercambio de información y mejores prácticas, incluidas prohibiciones a las importaciones o al acceso al mercado, y señalaron que continuarán cooperando en esta materia.

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