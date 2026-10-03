Dónde escuchar música mexicana en vivo en Houston

Habrá música mexicana en salones, teatros y espacios similares. Foto: Shutterstock

La ciudad de Houston, en Texas, maneja una cargada agenda de música mexicana en vivo para el mes de octubre.

Con conciertos de regional mexicano, mariachi, norteño y propuestas tejanas, los residentes podrán disfrutar de grandes bandas como Los Tigres del Norte, que forman parte de los grandes artistas de México que se presentarán en octubre en Estados Unidos.

Otros músicos y agrupaciones que suelen presentarse en escenarios modestos también estarán disponibles en salones de baile, teatros y brunch dominicales de Houston, una de las 7 ciudades de EE. UU. donde puedes hacer tu vida hablando español.

¿Dónde escuchar música mexicana en Houston y en vivo?

Este mismo sábado 3 de octubre concentra varias alternativas: Angélica Gallegos se presentará en Warehouse Live Midtown con su espectáculo “OJO de LOCA”. El recinto confirma puertas a las 8:00 pm (CT) y show a las 8:30 pm (CT) con boletos publicados desde 50 dólares.

La cantante Marisela llegará al Arena Theatre con su “Eterna Tour USA 2026”. El recinto, que ofrecerá múltiples eventos en el mes, confirma que el concierto está programado para las 8:00 pm (CT).

También estará Rick Treviño en 2920 Roadhouse, en Hockley, a las 8:00 pm (CT). Es una alternativa vinculada a la música tejana y al público de Texas, más que a un concierto tradicional de regional mexicano.

Otra opción para esa noche es Javier Ríos Jr. y La Gran Herencia junto con Grupo Anexxado, en Texas Rodeo Saloon, en Katy. El evento comienza a las 8:00 pm (CT) y es exclusivo para mayores de 21 años, con mesas para cuatro personas.

Conciertos para el 9 y 10 de octubre

El viernes 9 de octubre habrá dos alternativas de música mexicana en el área de Houston. En el Arena Theatre se presentarán Los Parras y Grupo Sexta Edición como parte de “El Gran Regreso Tour USA 2026”.

El concierto está dedicado al legado de Carlos Parra, exintegrante de Los Parras, fallecido en 2023.

Esa misma noche, Chuy Lizárraga y Julio Preciado compartirán escenario en el Smart Financial Centre de Sugar Land. El concierto está anunciado para las 8:00 pm (CT).

Uno de los conciertos de mayor convocatoria de la agenda será el de Los Tigres del Norte, programado para el sábado 10 de octubre a las 8:00 pm (CT) en el Smart Financial Centre de Sugar Land.

El grupo llega con su gira “Los Tigres del Mundo Tour 2026” y un repertorio que abarca corridos, cumbias y rancheras.

Otras opciones de música mexicana a mediados de octubre

El 16 de octubre aparece en la cartelera de Escapade 2001 una noche de música en vivo con Cardenales de Nuevo León, El Poder del Norte de Arturo Buenrostro y Los Bravados del Norte de Mario Marichalar.

Las puertas están anunciadas para las 9:00 pm (CT) y el recinto se encuentra en 11903 Eastex Fwy.

El sábado 17 de octubre, Los Palominos llevarán su gira de 35 aniversario al Arena Theatre. El grupo se presentará desde las 7:00 pm (CT) con una propuesta de música tejana, norteña, cumbia y regional mexicana.

Para el viernes 23 de octubre, el mismo recinto anuncia a Emmanuel Cortes y Esteban Gabriel para el mismo horario.

Además, Alicia Villarreal aparece programada para el 11 de octubre a las 8:00 pm (CT) en 713 Music Hall.

Restaurantes y salones para escuchar música mexicana en vivo

Houston también ofrece opciones menos formales que un concierto. Por ejemplo, el Monarch Bar & Grill, en Memorial, anuncia bandas en vivo durante los fines de semana y brunch dominical acompañado de música en vivo.

Asimismo, el Mexcal Cantina Pacifico, en el norte de Houston, brinda a sus clientes una cantina con música y entretenimiento en sus noches de mayor actividad, es decir, viernes y sábado. Su propio sitio web destaca la presencia de banda y su horario.

Y otra opción es El Patio, en 6444 Westheimer Road, que otorga un ambiente mexicano. El establecimiento promociona mariachis varias noches a la semana, con horarios y presentaciones que varían.

Para los eventos que ya tienen una fecha específica, como los de este fin de semana y Tigres del Norte, por ejemplo, la recomendación de cada recinto es revisar siempre el estado del concierto y el horario, incluso el mismo día. Los cambios de cartelera pueden producirse a última hora, aunque no es habitual en grandes conciertos.

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