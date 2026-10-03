Localizan sin vida a Jazmín Adriana en Valle de Chalco; hace 3 días su familia bloqueó Avenida Central

Familiares de Jazmín Adriana cerraron vialidad hace 3 días. Foto: Fernando Cruz

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó la localización sin vida de Jazmín Adriana Méndez Contreras, de 38 años, quien había sido reportada como desaparecida el pasado 27 de septiembre en Ecatepec. La mujer fue localizada en un lote baldío de la colonia Xico, en Valle de Chalco Solidaridad.

El hallazgo ocurrió cinco días después de su desaparición y apenas tres días después de que sus familiares bloquearan Avenida Central, a la altura del Río de los Remedios, para exigir a las autoridades avances en la búsqueda. La familia sostiene que se enteró de la localización hasta la tarde del viernes 2 de octubre y cuestionó que no les hubieran informado antes.

Severo caos vehicular se registra la tarde de este martes en Avenida Central en dirección a las Américas, debido al bloqueo de carriles laterales y centrales a la altura del Río de los Remedios.



Son familiares y amigos de Jazmín Adriana Méndez Contreras, reportada como… pic.twitter.com/OE4rXbXbwW — Uno TV (@UnoNoticias) September 30, 2026

Jazmín Adriana salió para encontrarse con una expareja

De acuerdo con sus familiares, Jazmín Adriana salió de su domicilio en la colonia La Estrella, en Ecatepec, el domingo 27 de septiembre para encontrarse con una expareja, a quien acudiría a cobrarle un dinero.

Después de ese encuentro, la familia perdió comunicación con ella. La desaparición fue denunciada ante las autoridades y se activó un protocolo de búsqueda. El gobierno de Ecatepec informó previamente que su Célula de Búsqueda de Personas Desaparecidas participaba en las labores para localizarla.

Familiares también habían señalado que la última ubicación conocida del teléfono de Jazmín Adriana se encontraba en Valle de Chalco, cerca del lugar donde presuntamente vivía su expareja. Esta información fue uno de los elementos que llevó a sus allegados a buscar respuestas en esa zona.

Foto: Fiscalía Edomex

Familia bloqueó Avenida Central para exigir avances

El martes 29 de septiembre, familiares y personas cercanas a Jazmín Adriana cerraron durante varias horas Avenida Central, a la altura del Metro Río de los Remedios, para exigir que se intensificaran las labores de búsqueda.

Los manifestantes pidieron la presencia de personal de la Fiscalía mexiquense y reclamaron avances en la investigación. Al lugar acudieron autoridades municipales y personal de la Célula de Búsqueda, quienes dialogaron con los familiares y establecieron comunicación con personal de la Fiscalía Especializada en Desapariciones.

El bloqueo provocó afectaciones a la circulación en una de las principales vialidades entre Ecatepec y la Ciudad de México.

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