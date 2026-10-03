Larry Rubin pide evitar generalizaciones por caso Jasmine Bugarín y la doble nacionalidad

Se refirió a las implicaciones de renunciar a otra nacionalidad. FOTO: Cuartoscuro

Larry Rubin, presidente ejecutivo de la American Society of Mexico (AmSoc), señaló este 2 de octubre que el caso de Jasmine Bugarín Rodríguez, perfilada por Morena y el Partido Verde para competir por la Gubernatura de Nayarit, muestra por qué la nacionalidad no debe convertirse en una presunción de deslealtad.

Jasmine Bugarín nació en Estados Unidos, es hija de padres nayaritas y ha reconocido que conserva la ciudadanía estadounidense. Rubin sostuvo que esta condición no demuestra que vaya a traicionar a México ni que pretenda interferir en la vida interna de un partido.

Jasmine Bugarín y su ciudadanía estadounidense

De acuerdo con el posicionamiento de AmSoc, afirmaciones de esa gravedad requieren pruebas y no deben sustentarse únicamente en la nacionalidad de una persona.

La organización recordó que la Constitución reconoce el derecho a ser votado conforme a los requisitos legales y establece que los partidos políticos son entidades de interés público.

En particular, hizo referencia a los artículos 35, fracción II, y 41, base I, de la Constitución. Según AmSoc, cualquier restricción debe contar con fundamento y ser proporcional.

El caso de Jasmine Bugarín exige evitar generalizaciones



Ciudad de México, 02 de octubre de 2026. Larry Rubin, presidente ejecutivo de la American Society of Mexico (AmSoc), señaló que la situación de Jasmine Bugarín Rodríguez, perfilada por Morena y el Partido Verde para… pic.twitter.com/ATeou9J22t — American Society of Mexico (@amsocmx) October 2, 2026

AmSoc señala reglas sobre nacionalidad en México y Nayarit

AmSoc también reconoció las disposiciones relacionadas con la nacionalidad contenidas en el artículo 32 de la Constitución federal y en el artículo 62 de la Constitución de Nayarit, además de las reformas recientes sobre la materia.

La organización consideró que estas normas deben aplicarse con rigor, pero sin convertir una condición personal en un juicio colectivo sobre quienes mantienen vínculos con México y Estados Unidos.

Rubin también se refirió a las implicaciones de renunciar a otra nacionalidad.

“Exigir la renuncia a otra nacionalidad como prueba automática de lealtad puede acarrear consecuencias jurídicas y fiscales. La renuncia estadounidense tiene un procedimiento formal y ciertas obligaciones fiscales y pueden subsistir o depender de las circunstancias de cada persona”, afirmó.

Larry Rubin pide reglas claras y respeto a derechos

El presidente ejecutivo de AmSoc sostuvo que la protección de la soberanía mexicana debe realizarse mediante reglas claras y con respeto a los derechos humanos y electorales.

“No se debe presumir que alguien es menos mexicano o menos leal por haber nacido en otro país o conservar otra nacionalidad”, concluyó Rubin.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.