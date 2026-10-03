Rachel se aleja, mientras frente frío provocará lluvias en 31 estados este sábado

Continúan las lluvias. Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este sábado 3 de octubre las lluvias continuarán en 31 estados de la República Mexicana, las cuales alcanzarán puntuales intensas.

Mientras tanto, el huracán Rachel continuará disminuyendo su intensidad, a la par de que se aleja del país. No obstante, el frente frío 1 bajará las temperaturas y provocará lluvias, junto a la onda tropical 42.

A su vez, el SMN señaló que las altas temperaturas continuarán en el noroeste, oriente y sureste mexicano.

¿Dónde lloverá este sábado 3 de octubre?

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

Tabasco

Veracruz

Oaxaca

Chiapas

Campeche

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Nuevo León

Tamaulipas

Zacatecas

Coahuila

San Luis Potosí

Hidalgo

Michoacán

Guerrero

Puebla

Quintana Roo

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Baja California Sur

Durango

Sinaloa

Aguascalientes

Nayarit

Jalisco

Colima

Querétaro

Estado de México

Ciudad de México

Tlaxcala

Morelos

Yucatán

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Guanajuato

Sonora

Chihuahua

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este sábado 3 de octubre?

Temperaturas máximas esperadas:

35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora, Campeche, Yucatán y Quintana Roo 30 a 35 °C: Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Puebla, Morelos, Guerrero, Oaxaca y Chiapas

Temperaturas mínimas esperadas:

0 a 5 °C: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala, Oaxaca, Hidalgo y Puebla

Vientos y oleaje:

Vientos de 60 a 70 km/h: Baja California

Baja California Viento de 40 a 60 km/h : Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz

: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz Viento de 30 a 40 km/h : Sinaloa, Querétaro, Tlaxcala, Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán

: Sinaloa, Querétaro, Tlaxcala, Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán Oleajes de 3.0 a 4.0 metros de altura : costas de Baja California Sur

: costas de Baja California Sur Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa de Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán y Guerrrero

costa de Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán y Guerrrero Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa de Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo y Yucatán

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 9 a 11 °C y máxima de 20 a 22 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo.

Mínima de 9 a 11 °C y máxima de 20 a 22 °C, con ambiente fresco por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente fresco y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de lluvias fuertes, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Temperatura mínima de 14 a 16 °C y máxima de 23 a 25 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h.

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