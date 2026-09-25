Declaraciones de Donald Trump y Xi Jinping tras su reunión en EE. UU.

China pidió a Washington mesurarse sobre la independencia de Taiwán. Foto: AFP.

La guerra en Medio Oriente, la rivalidad comercial y los temores y retos frente a la inteligencia artificial son algunos de los temas que destacaron en la reunión entre los presidentes de China y Estados Unidos, Xi Jinping y Donald Trump, quienes mantienen una intensa competencia comercial y tecnológica.

El pasado jueves 24 de septiembre, ambos mandatarios sostuvieron un encuentro en Washington. Donald y Melania Trump recibieron a Xi Jinping y a su esposa, Peng Liyuan, en la pista de aterrizaje el día anterior. Para el jueves, hubo un despliegue de trompetas y banderas en la Casa Blanca, a lo que siguió una cena con más de 130 invitados, entre ellos los líderes de la industria y tecnología estadounidenses.

🇺🇸🇨🇳 | Así fue el impresionante recibimiento de la cena de Estado entre Donald Trump, Xi Jinping y los principales magnates tecnológicos en la Casa Blanca. pic.twitter.com/nhYConA1R9 — Polymarket Español (@polymarketenesp) September 25, 2026

Este viernes, el presidente estadounidense declaró que la visita “fue muy positiva para ambos países”.

“Creo que hemos logrado avances enormes, fue muy positiva para ambos países”, dijo Trump a los periodistas mientras él y su esposa Melania tomaban té en la Casa Blanca con Xi y su esposa Peng Liyuan.

Por su parte, Xi Jinping expresó su deseo de volver a verse con Trump en dos próximas citas diplomáticas.

"America is very happy about this visit, and I'm sure China is very happy also. Great things for both countries."



President Trump accepts a future invitation to China over tea with President Xi, Madame Peng Liyuan, and First Lady Melania Trump. 🍵🇺🇸 pic.twitter.com/UnOuusOGem — The White House (@WhiteHouse) September 25, 2026

“De cara a lo que queda del año, tendremos dos oportunidades más para encontrarnos: en primer lugar, la reunión de APEC en China y luego la cumbre del G20 en Estados Unidos”, mencionó a través de un intérprete.

Además, Xi Jinping reiteró una invitación a Donald Trump y su esposa para sostener una nueva reunión en China.

🇺🇸 🇨🇳 : Xi Jinping conclut sa visite de 3 jours aux États-Unis sans grand succès pour #Trump sur le plan commercial. #Chine pic.twitter.com/Rx5Ulna38f — Infos Minutes (@InfosMinutesFR) September 25, 2026

Los acuerdos en la reunión de Donald Trump y Xi Jinping

El jueves, Donald Trump resaltó que mantiene con Xi Jinping una “verdadera gran amistad”; en cambio, el mandatario Chino reservó sus expresiones al respecto, destacando que mantienen una “relación personal”. En cambio, Xi Jinping subrayó la necesidad de que ambas potencias mundiales “coexistan en paz” pese a sus intereses.

Como parte de esos esfuerzos, el presidente chino prometió invitar a 100 mil jóvenes estadounidenses a su país para intercambios durante cinco años, así como prestar dos pandas a un zoológico de Atlanta.

“El mensaje consistía en decir que ambos líderes son capaces de gestionar eficazmente las relaciones entre China y Estados Unidos dentro de límites tolerables de competencia. Ninguno de los dos dirigentes esperaba gran cosa del otro”, subrayó Ryan Hanss, del laboratorio de ideas Brookings.

Tensión por Taiwán

En una reunión privada, Xi Jinping planteó dos preocupaciones al presidente Donald Trump.

Pidió que Washington trate “con prudencia” el tema de Taiwán, país que China busca anexionar como parte de su territorio. Pidió a Donald Trump que se oponga a la independencia de dicha nación, según la agencia Xinhua.

Además, Xi Jinping manifestó su deseo de que Estados Unidos e Irán lleguen a un acuerdo “lo antes posible” para frenar la guerra.

Carrera por la IA entre Estados Unidos y China

Por otra parte, el presidente de China expuso a su homólogo de Estados Unidos que ambos tienen la “responsabilidad de (…) garantizar que el desarrollo de la IA esté siempre bajo control humano”.

Esto va contra los intereses de Donald Trump, quien afirmó días antes en Truth Social que quería mantener a la IA “exactamente donde está”, tras un llamado a la regulación.

Al respecto, Dylan Loh, de la Universidad Tecnológica de Nanyang, consideró que “hay un amplio consenso sobre los riesgos vinculados con la IA, pero no sobre la manera de gestionarlos.”

Asimismo, se acordó prolongar la tregua sobre la guerra comercial entre ambos países, al menos hasta el 10 de enero de 2027. Los expertos señalaron que esto permite a Donald Trump superar las elecciones intermedias, para las que tiene una baja popularidad.

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